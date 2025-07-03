Мобилизация, повестки и штрафы: в ТЦК предупредили, что нужно знать каждому

Полномасштабная война в Украине продолжается, поэтому и мобилизационные мероприятия - не прекращаются. Учитывая это в Харьковском областном ТЦК и СП решили напомнить, что нужно знать каждому гражданину о мобилизации, повестках и наказании за нарушение воинского учета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного ТЦК и СП в Facebook.
Украинцам напомнили, что всеобщая мобилизация на всей территории нашего государства была объявлена на фоне полномасштабного вторжения РФ с 24 февраля 2022 года:
При этом срок проведения всеобщей мобилизации в Украине периодически продлевается.
Так, в апреле 2025 года Верховная Рада в очередной раз поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на еще минимум 90 дней - до 6 августа 2025 года.
Следовательно, мобилизационные мероприятия не прекращаются сейчас на всей территории Украины.
В целом мобилизации в Украине подлежат мужчины:
В областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали, что мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать, если они:
"В остальных случаях мужчин от 18 до 25 не мобилизуют, но они добровольно могут подписать контракт", - уточнили в ТЦК.
При этом добровольцы, которые присоединились к украинской армии в возрасте 18-24 лет, могут получить при определенных обстоятельствах одноразовое денежное вознаграждение - миллион гривен.
Речь идет о службе как в рамках проекта "Контракт 18-24", так и до его старта.
В период действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо:
Кроме того, военнообязанным гражданам в возрасте от 25 до 60 лет, которых признали ограниченно годными до 4 мая 2024 года, нужно повторно пройти ВВК - с целью определения пригодности к военной службе:
В ТЦК и СП напомнили, что правовой основой обороны государства являются:
Уточняется, что согласно части 5 статьи 22 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыв граждан на военную службу по мобилизации или привлечение их к выполнению обязанностей по должностям (предусмотренным штатами военного времени):
"Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", утвердил Кабинет министров Украины постановлением №560 от 16 мая 2024 г.
Оно определяет, в частности:
"В рамках проведения мероприятий мобилизации создаются группы оповещения", - напомнили в ТЦК.
Уточняется, что военнослужащие, осуществляющие оповещение - это должностные лица, выполняющие служебные обязанности в военное время в соответствии с требованиями действующего законодательства.
При этом представители ТЦК имеют право:
"Повестка - это официальный вызов граждан в районные ТЦК и СП или их отделы", - объяснили украинцам.
Отмечается, что повестка может быть:
"Представители, уполномоченные вручать повестки, осуществляют оповещение граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения", - уточнили в ТЦК.
Отмечается, что вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно:
По адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены, в частности, через участки оповещения:
Отмечается, что осуществлять оповещение имеют право:
При этом в состав групп оповещения могут включаться:
В ТЦК и СП рассказали также, что уважительными причинами неприбытия по повестке или на повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) признаются:
В завершение в ТЦК и СП отметили, что Национальной полиции Украины предоставлено право:
"В случаях нарушения правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации нарушителей ждет постановление о наложении административного взыскания - в виде штрафа от 17 до 25,5 тысяч гривен", - сообщили украинцам.
Напомним, ранее мы рассказывали, что контакты горячих линий ТЦК и СП обновили по всей Украине и объясняли, куда звонить по вопросам воинского учета, мобилизации, оформления документов или других потребностей в разных областях.
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