Гарячі лінії ТЦК оновили по всій Україні: куди дзвонити з питань обліку чи мобілізації

Контакти позаштатних гарячих ліній в обласних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) було оновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

Крім того, у разі відсутності відповіді (якщо абонент недоступний, набрано невірний номер абонента тощо) на телефонний виклик одного з вище вказаних номерів, громадянам радять телефонувати на гарячу лінію позаштатного call-центру командування Сухопутних військ ЗСУ за телефоном: 0 800 500 410.

"Під час оголошення повітряної тривоги позаштатні call-центри не працюють, оскільки оператори вимушені переходити в укриття", - нагадали у прес-службі Сухопутних військ ЗСУ.

При цьому графік роботи позаштатних call-центрів є таким:

Маючи оновлені контакти позаштатних гарячих ліній, громадяни можуть звернутись до обласних ТЦК та СП з питаннями щодо:

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що мобілізація в Україні не повинна бути для людей шоком, тож ТЦК та СП мають змінитися.

Тим часом ми розповідали, кому загрожують повторні штрафи від ТЦК й до чого тут повістки.

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