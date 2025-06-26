ua en ru
Чт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Гарячі лінії ТЦК оновили по всій Україні: куди дзвонити з питань обліку чи мобілізації

Четвер 26 червня 2025 07:30
UA EN RU
Гарячі лінії ТЦК оновили по всій Україні: куди дзвонити з питань обліку чи мобілізації В Україні оновили контакти гарячих ліній ТЦК (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Контакти позаштатних гарячих ліній в обласних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) було оновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

Як зв'язатись з обласними ТЦК у різних регіонах України: оновлені контакти

Маючи оновлені контакти позаштатних гарячих ліній, громадяни можуть звернутись до обласних ТЦК та СП з питаннями щодо:

При цьому графік роботи позаштатних call-центрів є таким:

  • понеділок - п'ятниця - з 09:00 до 18:00;
  • субота - неділя - з 09:00 до 15:00.

"Під час оголошення повітряної тривоги позаштатні call-центри не працюють, оскільки оператори вимушені переходити в укриття", - нагадали у прес-службі Сухопутних військ ЗСУ.

Крім того, у разі відсутності відповіді (якщо абонент недоступний, набрано невірний номер абонента тощо) на телефонний виклик одного з вище вказаних номерів, громадянам радять телефонувати на гарячу лінію позаштатного call-центру командування Сухопутних військ ЗСУ за телефоном: 0 800 500 410.

Гарячі лінії ТЦК оновили по всій Україні: куди дзвонити з питань обліку чи мобілізаціїПублікація Сухопутних військ ЗСУ (скриншот: facebook.com/UALandForces)

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що мобілізація в Україні не повинна бути для людей шоком, тож ТЦК та СП мають змінитися.

Тим часом ми розповідали, кому загрожують повторні штрафи від ТЦК й до чого тут повістки.

Читайте також, що необхідно зробити 17-річним українцям, щоб не отримати штраф до 25 500 гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
служба в армії ТЦК послуги Мобілізація в Україні Військовий облік Документи
Новини
Які втрати армії РФ на фронті: Генштаб ЗСУ назвав нові цифри
Які втрати армії РФ на фронті: Генштаб ЗСУ назвав нові цифри
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України