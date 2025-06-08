Повторне проходження ВЛК завершено: що далі для "обмежено придатних"

Що далі після завершення повторного проходження ВЛК розповідає РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Вінницького ОТЦК та СП.

Термін не продовжено

В Міністерстві оборони України заявляли, що не планується подовження терміну повторного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов'язаних, які раніше були визнані "обмежено придатними" до служби.

Ті, хто розпочали процес - зможуть його завершити

Особи, які встигли отримати направлення на військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року, зможуть завершити медичний огляд і отримати новий статус.

Наслідки для тих, хто не пройшов ВЛК

Ті, хто не розпочав або не завершив проходження ВЛК, можуть бути класифіковані як порушники правил військового обліку в особливий період. За це передбачена відповідальність згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що показує статистика

За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, після повторного проходження ВЛК близько 7% осіб були визнані непридатними до військової служби.

Приблизно така ж кількість військовозобов'язаних визнані придатними. Тоді як решта були визнані придатними до служби в підрозділах забезпечення, в ТЦК та СП, а також військових вищих навчальних закладах.

Що чекає порушників

Ті, колишні "обмежено придатні", які не пройшли повторну ВЛК до 5 червня 2025 року, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. А отже їм загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Вінницький обласний ТЦК та СП цитує юристку з військового права Наталю Гнатик. Вона зазначає, що чоловіки, які мають підтвердження про початок проходження військово-лікарської комісії, не потраплятимуть автоматично в розшук. Це може бути підставою для уникнення санкцій, якщо раніше не було інших порушень.