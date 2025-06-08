Повторне проходження ВЛК завершено: що далі для "обмежено придатних"
Термін повторного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) "обмежено придатними" військовозобовʼязаними громадянами України завершився 5 червня 2025 року. Міністерство оборони повідомило, що продовжувати дедлайн не планують.
Що далі після завершення повторного проходження ВЛК розповідає РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Вінницького ОТЦК та СП.
Термін не продовжено
В Міністерстві оборони України заявляли, що не планується подовження терміну повторного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов'язаних, які раніше були визнані "обмежено придатними" до служби.
Ті, хто розпочали процес - зможуть його завершити
Особи, які встигли отримати направлення на військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року, зможуть завершити медичний огляд і отримати новий статус.
Наслідки для тих, хто не пройшов ВЛК
Ті, хто не розпочав або не завершив проходження ВЛК, можуть бути класифіковані як порушники правил військового обліку в особливий період. За це передбачена відповідальність згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Що показує статистика
За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, після повторного проходження ВЛК близько 7% осіб були визнані непридатними до військової служби.
Приблизно така ж кількість військовозобов'язаних визнані придатними. Тоді як решта були визнані придатними до служби в підрозділах забезпечення, в ТЦК та СП, а також військових вищих навчальних закладах.
Що чекає порушників
Ті, колишні "обмежено придатні", які не пройшли повторну ВЛК до 5 червня 2025 року, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. А отже їм загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.
Вінницький обласний ТЦК та СП цитує юристку з військового права Наталю Гнатик. Вона зазначає, що чоловіки, які мають підтвердження про початок проходження військово-лікарської комісії, не потраплятимуть автоматично в розшук. Це може бути підставою для уникнення санкцій, якщо раніше не було інших порушень.
Нагадаємо, що 4 травня 2024 року набрав чинності Закон України № 3621-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".
Цим документом з положень законодавства про військовий обов’язок і військову службу виключено такі визначення як "обмежено придатний до військової служби" та "непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час".
Тому всіх осіб, визнаних раніше "обмежено придатними" зобов'язали пройти перекомісію, аби отримати один з чотирьох статусів, серед яких - придатний та непридатний.
Додамо, що первинний термін для повторного проходження ВЛК громадянами зі статусом "обмежено придатний" був встановлений до 4 лютого 2025 року. Однак, враховуючи значну кількість осіб, які не встигли пройти перекомісію, його подовжили до 5 червня 2025 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.