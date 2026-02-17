Міжнародні посилки під час війни: що українці отримують найчастіше і скільки платять

Міжнародна пошта стала невід'ємною частиною життя українців в умовах війни. При цьому певні категорії товарів люди отримують значно частіше за інші.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг" (Rating Group).
Головне:
На початку лютого 2025 року (з 6 по 9 лютого) вона провела дослідження щодо користування поштовими послугами в Україні, в межах якого дізналася:
Згідно з результатами дослідження, приблизно половина опитаних громадян активно користуються послугами поштової доставки в межах України - отримують або передають посилки принаймні раз на кілька місяців (більш як третина робить це кілька разів на місяць).
Тим часом міжнародні посилки за останній рік отримувала майже третина респондентів (29%).
"Дві третини українців відзначають важливість міжнародних посилок під час війни", - наголошується у матеріалі Rating Group.
Крім того, абсолютна більшість респондентів (82%) не підтримує введення ПДВ 20% на усі міжнародні посилки.
Результати дослідження свідчать про те, що вартість міжнародних посилок українців за останній рік складала здебільшого (68%) до 50 євро.
"І це найчастіший варіант як серед заможніших громадян, так і громадян з меншим рівнем забезпеченості", - уточнили в Rating Group.
Зазначається, що серед тих, хто отримував товари з-за кордону, майже третина (29%) замовляла товари, які були важливими для подолання наслідків енергетичної кризи.
В цілому ж найпопулярнішими товарами, які люди отримували через міжнародну пошту, стали:
"Більшість українців відзначають важливість міжнародних поштових посилок під час війни (64%), зокрема чверть вважає їх критично важливими", - повідомили у Rating Group.
При цьому абсолютна більшість респондентів переконана, що подорожчання міжнародних посилок може негативно впливати на волонтерську діяльність й оборону (79%).
Насамкінець ще більше українці переконані, що на ці сфери можуть негативно вплинути затримки міжнародних посилок (85%).
