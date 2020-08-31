Митинг против ромов и столкновение на марше ЛГБТ сообщества: новости за выходные

Украина почтила память погибших украинских военнослужащих, под Харьковом 500 человек вышли на митинг против ромов, в Одессе произошли столкновения на марше ЛГБТ сообщества. Подробнее о том, что произошло на выходных, 29 - 30 августа, - в материале РБК-Украина

Минск 22-й день вышел на протест: задержания и БТРы у дворца Лукашенко

Белорусы снова вышли на акции протеста из-за фальсификации выборов президента, которые состоялись 9 августа. 30 августа протестующие опять пришли к резиденции действующего президента Александра Лукашенко. В ходе акции силовики проводили выборочные задержания участников.

По последним данным, вчера задержали 140 человек. Все подробности – в материале РБК-Украина.

Вторая волна COVID-19: Арахамия уверяет, что власть не пойдет на полную остановку экономики

Украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа".

При этом он отметил, что решение о локдауне, который был в самом начале, было правильным, но оно очень сильно отразилось на бизнесе.

Полиция назвала предполагаемых организаторов поджога автомобиля "Схем"

По состоянию на сегодня правоохранители продолжают устанавливать заказчиков поджога автомобиля журналистов программы "Схемы". Сейчас установлены два предполагаемых организатора.

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По словам Небытова, сейчас полиция разыскивает двух подозреваемых в организации поджога. Согласно распространенной им информации, в организации преступления подозревают Юрия Проценко и Дмитрия Ободовского. Они могли действовать в составе организованной преступной группы.

Украина почтила память погибших украинских военнослужащих

В субботу, 29 августа, в Украине отметили первый в истории День памяти защитников Украины, которые отдали жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашего государства.

Также в годовщину Иловайской трагедии президент Украины Владимир Зеленский почтил память воинов, которые погибли. Он вручил три награды посмертно.

Под Харьковом 500 человек вышли на митинг против ромов: новые подробности

Под Харьковом около 500 человек вышли на митинг против ромов. В поселке Андреевка в Балаклейском районе Харьковщины люди вышли на мирную акцию с целью выражения недовольства действиями цыганских семей, проживающих на территории района. Мирная акция быстро переросла в столкновения и полиции пришлось возбудить уголовное производство. Об этом говорится в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщается, 29 августа возле домов ромов собралось около 500 местных жителей поселка. Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, которые эвакуировали семьи ромов из эпицентра конфликта.

В Одессе произошли столкновения на марше ЛГБТ сообщества

В Одессе 30 августа произошли столкновения на акции "Марш равенства", которую организовала организация "Одесса прайд". Участники другой акции - марша "За семейные ценности" устроили стычки с правоохранителями.

Известно о 5 задержанных участников акции "традиционалистов", а также об одном пострадавшем правоохранителе, его ударили по голове. Полицейского госпитализировала скорая помощь.

Работают вне закона: в Украине ужесточают правила для Bolt, Uber и Uklon

Популярные в Украине сервисы такси Bolt, Uber и Uklon ждут кардинальные изменения - водителей заставят покупать патент на осуществление перевозок пассажиров.

Сейчас этот рынок на 95% находится в тени, а вообще в отрасли заняты почти 220 тысяч водителей, и почти никто из них не платит налоги, работая нелегально.

В Мининфраструктуры придумали способ, как легализовать работу водителей таких сервисов такси. Для этого вводят специальные патенты

"Арсенал" победил "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии

В субботу, 29 августа, "Арсенал" победил "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии. Однако, победить удалось только в серии пенальти.

Напомним, накануне "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.