Минск 22-й день выходит на протест: все подробности

Фото: люди в Минске собираются на акцию протеста (NEXTA Live)

В воскресенье, 30 августа, в центре Минска белорусы собираются на акцию протеста. Отметим, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко празднует 66-летие.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Акцию протеста проводит оппозиция. Она должна стартовать в 14:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что к Дому правительства на площади Независимости стянули значительное количество солдат внутренних войск и омоновцев. В частности, улица Советская, прилегающая к зданию правительства, заставлена грузовыми машинами для перевозки личного состава, автозаками, водометами и другой специальной техникой для разгона демонстрантов.

Фото: центр Минска

Кроме того, на улице стоят несколько карет скорой помощи.

Девушки в национальных костюмах принесли тыкву к Дому правительства

Утром у минского Главпочтамта собралась группа девушек в национальных костюмах и с тыквами в руках, пишет издание Onliner.

Так, девушки хотели пройти в Дом правительства, однако их не пустили через ограждение.

"Есть такая белорусская народная традиция. Когда девушка отказывала парню, она выкатывала ему тыквы, и это было большим оскорблением... Поэтому мы решили выкатить тыквы для самого нежелательного парня, даже дедушки", - рассказала одна из девушек.

В определенный момент к активисткам подъехал синий микроавтобус без номеров, однако никого не задерживали.

В центр Минска едут БТР

Tut.by сообщает, что в центр Минска едут БТР.

Также издание отмечает, что в Минске правоохранители установили ограждение на площади Независимости.

В Минске начались задержания

В центре Минска на проспекте Независимости произошла стычка силовиков с активистами. Известно о задержании минимум одного человека.

"Минск. Стычка с силовиками на проспекте Независимости. Люди в черном забрали у протестующих длинный флаг и задержали минимум одного человека", - пишет издание.

Кроме того, Telegram-канал NEXTA Live информирует, что закрыты станции метро "Площадь Победы", "Октябрьская", "Купаловская", а также "Площадь Ленина".

"Каратели полностью заблокировали площадь Независимости, а также начали перекрывать своими телами Городской Вал", - пишет канал.

На проспекте Независимости начались столкновения

NEXTA Live сообщает, что начались столкновения белорусов и силовиков на Проспекте Независимости.

Указано, что несколько тысяч человек заблокированы ОМОНом на проспекте Независимости на участке от КГБ до улицы Ленина.