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В Одессе произошли столкновения на марше ЛГБТ сообщества

Одесса, Воскресенье 30 августа 2020 16:39
В Одессе произошли столкновения на марше ЛГБТ сообщества
Иллюстративное фото: акция "Марш Равенства" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Одессе сегодня произошли столкновения на акции "Марш равенства", которую организовала организация "Одесса прайд". Участники другой акции - марша "За семейные ценности" устроили стычки с правоохранителями.

Об этом сообщает местное новостное агентство 048.

Так, сегодня в 15:00 на Приморском бульваре должен был начаться "Марш равенства", но перед началом акции к месту ее проведения пришли сторонники "традиционных ценностей", чтобы выразить свою позицию.

По данным агентства, возле Думской площади начались столкновения с применением яиц и слезоточивого газа. После этого правоохранители начали окружать участников марша "За семейные ценности".

Фото: задержание участников марша "За семейные ценности"

Предварительно известно о 5 задержанных участников акции "традиционалистов", а также об одном пострадавшем правоохранителе, его ударили по голове. Полицейского госпитализировала скорая помощь.

Напомним, вчера около 500 жителей села в Харьковской области устроили акцию возле поселения ромов, но она переросла в столкновения.

Кроме того, в Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами-паломниками, которые пытались попасть в город.

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Новости Украины ОдессаМарш равенствастолкновения
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