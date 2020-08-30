Количество задержанных во время акции в Минске возросло

Фото: акция протеста в Минске (tut.by)

Белорусские силовики уточнили количество задержанных во время сегодняшней акции протеста в Минске. По последним данным, сегодня задержали 140 человек.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

Как рассказали правозащитники, часть задержанных уже отпустили, а некоторых увезли в изолятор временного содержания в Жодино.

Среди задержанных был журналист российского издания "ТАСС", но его отпустили после проверки документов.

Напомним, сегодня уже 22 день как белорусы выходят на акции протеста из-за фальсификации выборов президента, которые состоялись 9 августа. Сегодня протестующие снова пришли к резиденции действующего президента Александра Лукашенко. В ходе акции силовики проводили выборочные задержания участников.

РБК-Украина писало, что охранять резиденцию Лукашенко прибыли бронетранспортеры с крупнокалиберными пулеметами.

Добавим, во время акции протеста Лукашенко находился в своей резиденции, где его сфотографировали с оружием в руках.