Мітинг проти ромів і зіткнення на марші ЛГБТ спільноти: новини за вихідні

Україна вшанувала пам'ять загиблих українських військовослужбовців, під Харковом 500 осіб вийшли на мітинг проти ромів, в Одесі відбулися зіткнення на марші ЛГБТ спільноти. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 29 - 30 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Мінськ 22-й день виходить на протест: затримання і БТРи біля палацу Лукашенка

Білоруси знову вийшли на акції протесту через фальсифікацію виборів президента, які відбулися 9 серпня. 30 серпня протестувальники знову прийшли до резиденції діючого президента Олександра Лукашенка. В ході акції силовики проводили вибіркові затримання учасників.

За останніми даними, вчора затримали 140 осіб. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Друга хвиля COVID-19: Арахамія запевняє, що влада не піде на повну зупинку економіки

Українська влада не буде йти за сценарієм повної зупинки економіки в разі другої хвилі коронавірусу. У держави немає ресурсів, щоб просто всіх посадити вдома і платити допомогу.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" сказав Давид Арахамія, глава парламентської фракції "Слуга народу".

При цьому він зазначив, що рішення про локдаун, який був на самому початку, було правильним, але воно дуже сильно позначилося на бізнесі.

Поліція назвала ймовірних організаторів підпалу автомобіля "Схем"

Станом на сьогодні правоохоронці продовжують встановлювати замовників підпалу автомобіля журналістів програми "Схеми". Наразі встановлено двох ймовірних організаторів.

Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За словами Нєбитова, зараз поліція розшукує двох підозрюваних в організації підпалу. Згідно з поширеною ним інформацією, в організації злочину підозрюють Юрія Проценка та Дмитра Ободовського. Вони могли діяти у складі організованої злочинної групи.

Україна вшанувала пам'ять загиблих українських військовослужбовців

У суботу, 29 серпня, в Україні відзначили перший в історії День пам'яті захисників України, які віддали життя в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Також у річницю Іловайської трагедії президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять воїнів, які загинули. Також він вручив три нагороди посмертно.

Під Харковом 500 осіб вийшли на мітинг проти ромів: нові подробиці

Під Харковом близько 500 осіб вийшли на мітинг проти ромів. У селищі Андріївка в Балаклійському районі Харківщини люди вийшли на мирну акцію з метою вираження невдоволення діями циганських сімей, які проживають на території району. Мирна акція швидко переросла в зіткнення і поліції довелося порушити кримінальне провадження. Про це йдеться у відділі комунікації ГУНП в Харківській області.

Як повідомляється, 29 серпня біля будинків ромів зібралося близько 500 місцевих мешканців селища. Мирна акція переросла в зіткнення. Відразу по тривозі був піднятий особовий склад районної поліції, які евакуювали сім'ї ромів з епіцентру конфлікту.

В Одесі сталися сутички на марші спільноти ЛГБТ

В Одесі сьогодні сталися сутички на акції "Марш рівності", яку організувала організація "Одеса прайд". Учасники іншої акції - маршу "За сімейні цінності" влаштували сутички з правоохоронцями.

Відомо про 5 затриманих учасників акції "традиціоналістів", а також про одного постраждалого правоохоронця, його ударили по голові. Поліцейського госпіталізувала швидка допомога.

Працюють поза законом: в Україні посилюють правила для Bolt, Uber і Uklon

Популярні в Україні сервіси таксі Bolt, Uber і Uklon чекають кардинальні зміни - водіїв змусять купувати патент на здійснення перевезень пасажирів.

Зараз цей ринок на 95% перебуває в тіні, а загалом в галузі зайнято майже 220 тисяч водіїв, і майже ніхто з них не платить податки, працюючи нелегально.

У Мінінфраструктури придумали спосіб, як легалізувати роботу водіїв таких сервісів таксі. Для цього запроваджують спеціальні патенти.

"Арсенал" переміг "Ліверпуль" та виграв Суперкубок Англії

У суботу, 29 серпня, "Арсенал" переміг "Ліверпуль" та виграв Суперкубок Англії. Однак, перемогти вдалося лише у серії пенальті.

Нагадаємо, напередодні "Ліверпуль" вперше за 30 років став чемпіоном Англії.