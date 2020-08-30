Полиция назвала предполагаемых организаторов поджога автомобиля "Схем"

Фото: Андрей Небытов (РБК-Украина)

По состоянию на сегодня правоохранители продолжают устанавливать заказчиков поджога автомобиля журналистов программы "Схемы". Сейчас установлены два предполагаемых организатора.

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По словам Небытова, сейчас полиция разыскивает двух подозреваемых в организации поджога. Согласно распространенной им информации, в организации преступления подозревают Юрия Проценко и Дмитрия Ободовського. Они могли действовать в составе организованной преступной группы.

"Устанавливаем заказчиков. И это точно лица, которым было выгодно создать напряженность между властью, правоохранителями и журналистским сообществом, путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", - добавил Небытов.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах подожгли автомобиль журналистов программы "Схемы". Полиция открыла дело по статье 194 Уголовного кодекса Украины. В среду, 26 августа, правоохранители сообщили о задержании двух подозреваемых в причастности к поджогу автомобиля.

Кроме того, еще двух подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" правоохранители обещали объявить в розыск.

Добавим, издание "Радио Свобода" опубликовало видео поджога автомобиля журналистов.