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"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии

Новости » Спорт     26.06.2020 - 06:17
"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии

Команда Юргена Клоппа досрочно завоевала титул

"Манчестер Сити" на выезде уступил "Челси" в матче 31 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) со счетом 1:2. Этот проигрыш позволил "Ливерпулю" досрочно завоевать титул чемпиона Англии сезона-2019/20.

Об этом сообщается на сайте мерсисайдского клуба.

Команда Юргена Клоппа гарантировал себе первое место в турнирной таблице за семь туров до окончания чемпионата. "Горожане", идущие на 2 позиции в таблице, лишился даже математических шансов обойти "Ливерпуль".

Таким образом, "красные" стали 19-кратным чемпионом страны, уступая по этому показателю только "Манчестер Юнайтед" (20 чемпионств).

Свой последний титул чемпиона Англии "Ливерпуль" завоевал в сезоне 1989/1990 под руководством Кенни Далглиша.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ЛиверпульМанчестер Ситичемпионат Англии
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