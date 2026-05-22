Место встречи Береговое? Сибига сделал заявление о переговорах Зеленского с Мадьяром

16:54 22.05.2026 Пт
Первый раунд консультаций переговорных команд уже состоялся
Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с венгерским премьером Петером Мадьяром состоится в месте и время, которое согласуют дипломатические каналы между обеими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги на онлайн-брифинге.

"Мы будем эту дату и время определять, исходя из трека нашего договорного, исходя из наработок наших переговорных команд, которые, кстати, уже сформированы с обеих сторон, с венгерской и с нашей сторон, состоялся первый раунд консультаций наших переговорных команд", - отметил он.

Министр добавил, что с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой и главой МИД Венгрии Анитой Орбан дал старт консультациям, находясь в Швеции.

"Длились более шести часов. Я читал отчет, мы внутренне сейчас обсуждаем результаты этих переговоров или консультаций, и первый мой вывод безусловно - достигнут прогресс", - подчеркнул Сибига.

Напомним, 20 мая Украина и Венгрия дали старт двусторонним консультациям на экспертном уровне. Во время встреч стороны сосредоточились на вопросах развития добрососедских отношений, защиты прав нацменьшинств и продвижения Украины на пути к членству в ЕС.

Отметим, Андрей Сибига провел переговоры с Анитой Орбан и заявил о готовности начать новый этап в отношениях между Киевом и Будапештом.

Кроме того, Петер Мадьяр также сообщил о начале технических консультаций с украинской стороной по обеспечению языковых, образовательных и культурных прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

В то же время Владимир Зеленский выразил убеждение, что между двумя государствами существуют реальные предпосылки для улучшения двусторонних отношений.

