Україна та Угорщина розпочали експертні консультації: яке питання хочуть вирішити першим

11:48 20.05.2026 Ср
2 хв
Вже є імпульс для покращення відносин
aimg Тетяна Степанова
Україна та Угорщина розпочали експертні консультації: яке питання хочуть вирішити першим Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна та Угорщина розпочали двосторонні переговори на рівні експертів. Головними темами обговорення стали покращення сусідських відносин, забезпечення прав національних меншин та інтеграція України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.

Як повідомив Сибіга, сьогодні вранці він разом з главою МЗС Угорщини Анітою Орбан та віцепрем’єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою розпочав українсько-угорські консультації на рівні експертів.

Ключові тпитання - двосторонні відносини, права національних меншин та вступ України до ЄС.

Міністр також зазначив, що Україна прагне відкрити нову, взаємовигідну сторінку в двосторонніх відносинах, засновану на довірі.

"Зараз ми маємо необхідний імпульс для досягнення цього. Ми цінуємо чітке засудження Угорщиною нещодавніх російських ударів, зокрема тих, що були завдані по Закарпаттю. Наші народи заслуговують бути добрими сусідами та працювати разом заради спільного мирного і європейського майбутнього", - додав Сибіга.

Окремо він зауважив, що Україна серйозно ставиться до прав національних меншин і залишається відданою їх забезпеченню відповідно до європейських стандартів.

Глава МЗС також запропонував розглядати вступ України до ЄС як стратегічний інтерес для Угорщини, можливість зміцнити угорську національну єдність та найкращий спосіб гарантувати права угорської меншини.

Сибіга наголосив, що настав час закласти міцну основу для відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС уже цього травня, а ще п’яти - у червні.

Переговори України та Угорщини

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Андрій Сибіга провів переговори з міністром закордонних справ Угорщини Анітою Орбан та оголосив про готовність відкрити нову сторінку у відносинах двох країн.

Тим часом прем'єр Угорщини Петер Мадяр повідомив про старт технічних переговорів з Україною щодо захисту мовних, освітніх і культурних прав угорської громади на Закарпатті.

Президент України Володимир Зеленський заявив про реальні шанси налагодити відносини з Угорщиною. МЗС двох країн готується до двосторонніх консультацій.

МЗС України Угорщина Андрій Сибіга
