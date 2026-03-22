Місто проти села: хто краще складає НМТ та яка різниця в середніх балах
Результати НМТ показують, що учні з міст мають дещо вищі бали, ніж їхні однолітки із сіл, однак суттєвого розриву між ними немає.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.
Головне:
- Українська мова: випускники з міст мають середній бал 148,9, тоді як у селах він становить 143,3.
- Математика: найбільший розрив зафіксовано саме тут - 136 балів у містах проти 128,2 у селах.
- Історія України: результати є найбільш зближеними - різниця становить лише 4,1 бала.
- Мінімальний поріг: для успішного складання іспиту потрібно набрати не менше 15% правильних відповідей.
- Перспективи 2026: проєкт таблиць переведення балів уже розроблено.
Які результати показали учні
За підсумками НМТ-2025, середній бал із української мови становив:
- 148,9 - у випускників із міст;
- 145,8 - із селищ;
- 143,3 - із сіл.
Схожа ситуація і з математикою:
- 136 - у містах;
- 131,1 - у селищах;
- 128,2 - у сільській місцевості.
З історії України різниця також не є значною:
- 143,4 - у містах;
- 140,8 - у селищах;
- 139,3 - у селах.
Що означає пороговий бал
Щоб отримати результат за шкалою 100-200 балів, потрібно набрати не менше 15% тестових балів з кожного предмета. Для української мови та історії України цей показник становить 15% плюс один бал.
Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100-200 затверджує Міністерство освіти і науки України. Для 2026 року документ ще не затверджений, але можна ознайомитися з його проєктом.
Пороговий бал визначає мінімальний рівень знань, необхідний для вступу до закладу вищої освіти, і свідчить лише про базову підготовку абітурієнта.
Раніше РБК-Україна розповідало про формат НМТ-2026. Структура тесту залишиться такою ж, як і торік (3 обов’язкові предмети + 1 на вибір), без суттєвих змін у проведенні. Водночас оновлення торкнулися тестів з фізики (додали нові завдання) та хімії (зменшили кількість запитань).
Також ми писали, як створюють завдання для НМТ. Тести розробляють сертифіковані фахівці, після чого кожне питання проходить незалежну експертизу та перевірку на учнях. Завдяки цьому визначають складність і мінімізують помилки, хоча поодинокі технічні неточності все ж можливі.