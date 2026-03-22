ua en ru
Вс, 22 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Город против села: кто лучше сдает НМТ и какая разница в средних баллах

13:34 22.03.2026 Вс
2 мин
Наибольший разрыв в результатах НМТ по математике
aimg Татьяна Веремеева aimg Василина Копытко
Фото: Есть ли разница в результатах НМТ между абитуриентами из города и села? (Getty Images)

Результаты НМТ показывают, что ученики из городов имеют несколько более высокие баллы, чем их сверстники из сел, однако существенного разрыва между ними нет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

Главное:

  • Украинский язык: выпускники из городов имеют средний балл 148,9, тогда как в селах он составляет 143,3.
  • Математика: наибольший разрыв зафиксирован именно здесь - 136 баллов в городах против 128,2 в селах.
  • История Украины: результаты наиболее сближены - разница составляет всего 4,1 балла.
  • Минимальный порог: для успешной сдачи экзамена нужно набрать не менее 15% правильных ответов.
  • Перспективы 2026: проект таблиц перевода баллов уже разработан.

Какие результаты показали ученики

По итогам НМТ-2025, средний балл по украинскому языку составил:

  • 148,9 - у выпускников из городов;
  • 145,8 - из поселков;
  • 143,3 - из сел.

Похожая ситуация и с математикой:

  • 136 - в городах;
  • 131,1 - в поселках;
  • 128,2 - в сельской местности.

По истории Украины разница также не является значительной:

  • 143,4 - в городах;
  • 140,8 - в поселках;
  • 139,3 - в селах.

Что означает пороговый балл

Чтобы получить результат по шкале 100-200 баллов, нужно набрать не менее 15% тестовых баллов по каждому предмету. Для украинского языка и истории Украины этот показатель составляет 15% плюс один балл.

Таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100-200 утверждает Министерство образования и науки Украины. Для 2026 года документ еще не утвержден, но можно ознакомиться с его проектом.

Пороговый балл определяет минимальный уровень знаний, необходимый для поступления в учреждения высшего образования, и свидетельствует только о базовой подготовке абитуриента.

Ранее РБК-Украина рассказывало о формате НМТ-2026. Структура теста останется такой же, как и в прошлом году (3 обязательных предмета + 1 на выбор), без существенных изменений в проведении. В то же время обновления коснулись тестов по физике (добавили новые задания) и химии (уменьшили количество вопросов).

Также мы писали, как создают задания для НМТ. Тесты разрабатывают сертифицированные специалисты, после чего каждый вопрос проходит независимую экспертизу и проверку на учениках. Благодаря этому определяют сложность и минимизируют ошибки, хотя единичные технические неточности все же возможны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УЦОКО НМТ Образование в Украине
Новости
