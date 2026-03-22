Город против села: кто лучше сдает НМТ и какая разница в средних баллах

Результаты НМТ показывают, что ученики из городов имеют несколько более высокие баллы, чем их сверстники из сел, однако существенного разрыва между ними нет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко .

Главное: Украинский язык: выпускники из городов имеют средний балл 148,9, тогда как в селах он составляет 143,3.

выпускники из городов имеют средний балл 148,9, тогда как в селах он составляет 143,3. Математика: наибольший разрыв зафиксирован именно здесь - 136 баллов в городах против 128,2 в селах.

наибольший разрыв зафиксирован именно здесь - 136 баллов в городах против 128,2 в селах. История Украины: результаты наиболее сближены - разница составляет всего 4,1 балла.

результаты наиболее сближены - разница составляет всего 4,1 балла. Минимальный порог: для успешной сдачи экзамена нужно набрать не менее 15% правильных ответов.

для успешной сдачи экзамена нужно набрать не менее 15% правильных ответов. Перспективы 2026: проект таблиц перевода баллов уже разработан.

Какие результаты показали ученики

По итогам НМТ-2025, средний балл по украинскому языку составил:

148,9 - у выпускников из городов;

145,8 - из поселков;

143,3 - из сел.

Похожая ситуация и с математикой:

136 - в городах;

131,1 - в поселках;

128,2 - в сельской местности.

По истории Украины разница также не является значительной:

143,4 - в городах;

140,8 - в поселках;

139,3 - в селах.

Что означает пороговый балл

Чтобы получить результат по шкале 100-200 баллов, нужно набрать не менее 15% тестовых баллов по каждому предмету. Для украинского языка и истории Украины этот показатель составляет 15% плюс один балл.

Таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100-200 утверждает Министерство образования и науки Украины. Для 2026 года документ еще не утвержден, но можно ознакомиться с его проектом.

Пороговый балл определяет минимальный уровень знаний, необходимый для поступления в учреждения высшего образования, и свидетельствует только о базовой подготовке абитуриента.