Місто білосніжних мечетей та ароматних спецій: які місця не можна пропустити у Стамбулі

Зміст:

Блакитна мечеть

Блакитна мечеть (або мечеть Султанахмет) - це без перебільшення один із головних символів Стамбула. Мечеть нараховує шість мінаретів по 64 метри у висоту, величезні куполи по 24 метри в діаметрі та понад 400 років історії.

Вона вважається одним з найвидатніших шедеврів ісламської та світової архітектури. Мечеть розташована на березі Мармурового моря в історичному центрі Стамбула в районі Султанахмет.

Блакитна мечеть побудована з каменю та мармуру з великою кількістю вікон, що робить її світлою, немов дихаючою, і вражає ніжністю відтінків білої та блакитної плитки ручної роботи.

Крім того, декор містить золото та арабські написи. У самому центрі мечеті встановлена величезна люстра з лампадами. Таке видовище нікого не залишить байдужим.

Блакитна мечеть (фото з мережі)

Айя-Софія

Айя-Софія - це колишній патріарший православний собор, збудований у 537 році. Понад 86 років він був музеєм і тільки у 2020 році знову став мечеттю.

Прикрашена мозаїкою, фресками та величезними османськими медальйонами мечеть захоплює своєю красою. У сонячні дні, Айя-Софія осяє яскравими променями сонця, які заливають приміщення світлом золота куполів.

Споруда заввишки 55 метрів з діаметром купола 31 метр понад тисячу років утримувала звання найбільшого храму в християнському світі.

Незвичайною пам’яткою собору є покрита міддю колона. Кажуть, якщо доторкнутися до її поверхні та загадати бажання, то воно збудеться. Одне з вікон собору відоме тим, що навіть в спекотний день з нього віє прохолодою, за що його називають "холодним вікном".

Айя-Софія (фото з мережі)

Цистерна Базиліка

Цистерна Базиліка - одне з найбільших і добре збережених древніх підземних водосховищ Константинополя, зовні схоже на палацовий комплекс. Тут зберігався резерв питної води на випадок посухи або облоги міста.

Цистерна Базиліка розташована в історичному центрі Стамбула в районі Султанахмет навпроти собору Айя-Софія.

Стелю споруди підтримують 336 колони, що стоять в 12 рядів по 28 в кожному. Найцікавіші з них - це дві колони, підстави яких прикрашають величезні голови Медузи Горгони.

Фото: Цистерна Базиліка (wikipedia.org)

Палац Топкапи

Топкапи - головний палац Османської імперії до середини 19 століття. У минулі часи це було місце проживання султанів, зокрема, всім добре відомого Сулеймана Пишного та його наложниці Роксолани.

У палаці можна побачити колишню розкіш султанського життя та розглянути елементи побуту тих часів. Особливо запам'ятається тераса, з якої відкривається дивовижний краєвид на протоку Босфор та весь Стамбул.

Палац Топкапи всередині (фото з мережі)

Галатська вежа

Галатська вежа - одна з яскравих історико-архітектурних пам'яток міста, розташована в європейській частині Стамбула на високому пагорбі району Галата. Її видно майже з усіх точок центральної частини міста.

Одна з найвищих і найстаріших веж Стамбула висотою 63 і діаметром 9 метрів. З неї відкривається приголомшливий панорамний вид на місто та Босфорську протоку.

Галатська вежа (фото з мережі)

Мечеть Сулейманіє

Мечеть Сулейманіє відома тим, що в ній поховані відомі всім султан Сулейман і його дружина Роксолана.

Неймовірної краси балкони та мінарети, витончені форми мечеті - по праву Сулейманія вважається однією з найкрасивіших архітектурних будов Туреччини й занесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

З території навколо Сулейманіє відкривається гарний краєвид на Босфор, а також Галатську вежу. Внутрішній двір мечеті вже давно став найулюбленішою фотозоною туристів.

Фото: Мечеть Сулейманіє (wikipedia.org)

Палац Долмабахче

Палац Долмабахче - це офіційна резиденція прем’єр-міністра Туреччини. Побудований у стилі бароко палац розташований на європейському березі Босфору та був резиденцією турецьких правителів аж до 1938 року.

У Стамбул щорічно приїжджають тисячі туристів, щоб побачити Долмабахче з його кришталевими сходами та люстрою з богемського скла.

Палац Долмабахче​​​​​​​ (фото з мережі)

Дівоча вежа

Дівоча вежа - маяк на невеликому острові у Босфорі, в межах району Ускюдар у Стамбулі. "Плавуча" вежа є одним із найромантичніших символів міста і з нею пов'язано безліч легенд.

Протягом усієї своєї історії Дівоча Вежа використовувалася у різних цілях - вона служила місцем стягнення податків із торгових суден, захисною вежею, в'язницею, маяком та радіостанцією.

Фото: Дівоча вежа (фото з мережі)

Румелі Хісари

Румелі Хісари - середньовічна фортеця, розташована на низці пагорбів на березі Босфору. З її стін відкривається захоплюючий вид на протоку та азіатську частину Стамбула.

Фортеця була зведена в 1452 році як стратегічна споруда для облоги Константинополя. 2 тисячі будівельників та 1 тисяча проектувальників звели потужні стіни та вежі за 4,5 місяці, щоб "відрізати" місто від моря.

Після здачі міста фортеця використовувалася як пропускний пункт. Пізніше в її приміщеннях розташувалася в’язниця.

У 50-ті роки минулого століття фортецю відреставрували, організували у ній Артилерійський музей, Літній театр та відкрили для відвідувань.

Фото: фортеця Румелі Хісари (wikipedia.org)

Кольоровий район Балат

Балат - це однозначно найяскравіше місце на південному березі Стамбула та один із найстаріших районів міста. Тут можна побачити зовсім інший Стамбул - харизматичний, хіпстерський, контрастний.

Район з давніх часів був населений єврейськими, грецькими та вірменськими громадами, тож тут можна знайти чимало історичних об'єктів, церков і синагог.

А головна родзинка району, що приваблює туристів, - кольорові будиночки на брукованих вуличках, оточені стильними кав'ярнями, баталіями, галереями та антикварними крамницями.

Район Балат у Стамбулі (фото з мережі)