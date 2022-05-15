Мировые лидеры поздравляют Украину с победой на Евровидении

"Сегодня вечером ваша песня покорила наше сердце. Мы празднуем вашу победу по всему миру. Евросоюз с вами", - пишет президент Еврокомиссии фон дер Ляен.

Глава Европейского совета Шарль Мишель написал поздравительный пост на украинском языке. Также теплые поздравления передал Украине главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель.

"Поздравляем Украину с победой на "Евровидении", песенном конкурсе 2022. Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу", - отметил премьер-министр Великобритании Джонсон.

К слову, приветствия нашей стране выразил также глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

"Пусть это будет только одна победа из многих в этом году. Любовь всегда побеждает, правда всегда побеждает. С вами Европа, с вами наши сердца", - написал президент Литвы Науседа.

Президент Эстонии Карис заявляет, что европейцы с нетерпением ждут "Евровидения" в следующем году в Украине.