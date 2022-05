Мировые лидеры поздравляют Украину с победой на Евровидении

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский высказал желание провести конкурс "Евровидение" в Мариуполе, освобожденном от российских оккупантов.

Напомним также, после исполнения песни Stefania в финале "Евровидения" лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк всему миру рассказал о войне в Украине. Артист под угрозой дисквалификации попросил "помочь Украине, Мариуполю, помочь "Азовстали" прямо сейчас". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказал он.

Тогда Европейский языковой союз решил не дисквалифицировать украинскую команду. Они сказали, что "понимают всю боль украинского народа", а заявление Олега Псюка расценили "как гуманитарный призыв, а не политический".

