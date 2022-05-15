Мировые лидеры поздравляют Украину с победой на Евровидении

После победы Украины на "Евровидении 2022" в итальянском Турине лидеры государств, президент Европейской комиссии и глава Европейского Совета поздравляют нашу страну с первым местом на международном песенном конкурсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бориса Джонсона, Урсулы фон дер Ляен, Шарля Мишеля, Жозепа Борреля, Гитанаса Науседы и Алара Кариса.
"Сегодня вечером ваша песня покорила наше сердце. Мы празднуем вашу победу по всему миру. Евросоюз с вами", - пишет президент Еврокомиссии фон дер Ляен.
Глава Европейского совета Шарль Мишель написал поздравительный пост на украинском языке. Также теплые поздравления передал Украине главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель.
"Поздравляем Украину с победой на "Евровидении", песенном конкурсе 2022. Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу", - отметил премьер-министр Великобритании Джонсон.
К слову, приветствия нашей стране выразил также глава Минобороны Британии Бен Уоллес.
"Пусть это будет только одна победа из многих в этом году. Любовь всегда побеждает, правда всегда побеждает. С вами Европа, с вами наши сердца", - написал президент Литвы Науседа.
Президент Эстонии Карис заявляет, что европейцы с нетерпением ждут "Евровидения" в следующем году в Украине.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский высказал желание провести конкурс "Евровидение" в Мариуполе, освобожденном от российских оккупантов.
Напомним также, после исполнения песни Stefania в финале "Евровидения" лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк всему миру рассказал о войне в Украине. Артист под угрозой дисквалификации попросил "помочь Украине, Мариуполю, помочь "Азовстали" прямо сейчас". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказал он.
Тогда Европейский языковой союз решил не дисквалифицировать украинскую команду. Они сказали, что "понимают всю боль украинского народа", а заявление Олега Псюка расценили "как гуманитарный призыв, а не политический".
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