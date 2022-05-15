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Зеленский о победе на Евровидении: сделаем все, чтобы конкурс принимал украинский Мариуполь

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Воскресенье 15 мая 2022 02:30
Зеленский о победе на Евровидении: сделаем все, чтобы конкурс принимал украинский Мариуполь Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украина выиграла Евровидение 2022 благодаря выступлению группы Kalush Orchestra с песней Stefania. Таким образом наша страна будет принимать международный музыкальный конкурс в следующем году. Его могут провести в освобожденном от российских оккупантов Мариуполе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!" - говорится в публикации.

Высказываясь о победе представителей Украины на престижном конкурсе, президент отметил, что "наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу".

Зеленский поблагодарил группу Kalush Orchestra за победу "и всех, кто отдал за нас свои голоса!"

"Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом. Слава Украине!" - пишет президент.

Напомним, после исполнения песни Stefania в финале "Евровидения" лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк всему миру рассказал о войне в Украине. Артист под угрозой дисквалификации попросил "помочь Украине, Мариуполю, помочь "Азовстали" прямо сейчас". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказал он.

Зеленский о победе на Евровидении: сделаем все, чтобы конкурс принимал украинский МариупольУкраина выиграла Евровидение 2022, набрав всего 631 голос, из которых от зрителей - 439, что является рекордом (фото: скриншот)

Видео: выступление Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022 с песней Stefania

После слов Псюка со сцены, Европейский языковой союз решил не дисквалифицировать украинскую команду. Они сказали, что "понимают всю боль украинского народа", а заявление Олега расценили "как гуманитарный призыв, а не политический".

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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