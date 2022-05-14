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Kalush Orchestra со сцены Евровидения призвали спасти Мариуполь прямо сейчас (видео)

Новина українською →
Суббота 14 мая 2022 23:31
Kalush Orchestra со сцены Евровидения призвали спасти Мариуполь прямо сейчас (видео) Kalush Orchestra выступили на Евровидении 2022 (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Kalush Orchestra выступили на конкурсе Евровидение 2022. После яркого шоу лидер группы Олег Псюк призвал мир остановить войну в Украине, спасти Мариуполь и наших защитников на "Азовстали", которых пытаются убить российские оккупанты.

Смотрите ниже видео вероятно победного номера представителей Украины на песенном действе в Турине.

"Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказал Олег после выступления.

Добавим, что песня Stefania изначально была одой о матери, в которой автор рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней.

"Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает на эту песню которую она еще даже не слышала!. Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы он победил, и в прямом эфире я спел специально для нее еще раз", - говорил Псюк еще во время Нацотбора.

Однако после полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны, конкурсная песня приобрела и другое значение...

Отметим, что сначала для Евровидения наш коллектив подготовил патриотическую постановку, которая давала четкий сигнал миру о войне в Украине. Однако организаторы запретили ее показывать на сцене, сославшись на то, что это музыкальный конкурс, а не встреча "Большой семерки".

А за несколько часов до старта финала, президент Украины Владимир Зеленский записал видео, в котором обратился к украинцам, в том числе к беженцам.

"Совсем скоро в финале Евровидения континент и весь мир услышат наше родное слово. Верю, что в конце концов этим словом будет "победа"! Европа, голосуй за Kalush Orchestra - №12! Болеем за наших! Болеем за Украину", - написал Зеленский.

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Евровидение 2022
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