Kalush Orchestra не дисквалифицируют с Евровидения. И вот - почему

Дело в том, что со сцены Евровидения в Турине Украину поддерживали артисты из разных уголков Старого Света.

Например, девушки с исландской группы Systur играли на музыкальных инструментах, украшенных украинскими флажками, а затем со сцены выкрикнули: "Мир Украине!"

Немец Малик Гаррис во время своего выступления был с гитарой сине-желтого цвета и надписью "Peace".

Поддержали Украину также участники молдавской группы Zdob și Zdub.

Но еще накануне выступления Kalush Orchestra на действе, организаторы конкурса "запороли" патриотическую постановку нашей команды, которая давала четкий сигнал миру о войне в Украине. Европейский вещатель заявил, что Евровидение - это якобы музыкальный конкурс, а не встреча "Большой семерки"...

Заметим, что еще до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Styler подал запрос в Европейский вещательный союз относительно участия российского артиста на Евровидении.

Тогда, 23 февраля, мы получили такой ответ: "Конкурс песни Евровидение - это неполитическое культурное событие, которое объединяет нации и прославляет разнообразие через музыку".

И лишь через несколько дней после того, как Россия разбомбила несколько наших городов, организаторы Евровидения решили отстранить РФ от участия в конкурсе.

К слову, после призыва спасти Мариуполь, ставки букмекеров на победу украинских представителей на конкурсе взлетели до рекордных 63%!

Напомним, что во время выступления в Гранд-финале лидер Kalush Orchestra Олег Псюк сказал: "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!".

Его слова разлетелись по миру и даже те люди, которые не слышали о войне в Украине, заинтересовались событиями в нашей стране.

Об этом в частности свидетельствует тот факт, что поисковый запрос по слову Azovstal в Google вырос в десятки раз после призыва украинского артиста. То есть, юзеры начали активно интересоваться тем, что такое "Азовсталь" и что там сейчас происходит.