Світові лідери вітають Україну з перемогою на Євробаченні

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський висловив бажання провести конкурс "Євробачення" в Маріуполі, звільненому від російських окупантів.

Нагадаємо також, після виконання пісні Stefania у фіналі "Євробачення" лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів про війну в Україні. Артист під загрозою дискваліфікації попросив "допомогти Україні, Маріуполю, допомогти "Азовсталі" прямо зараз". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказав він.

Тоді Європейський мовний союз вирішив не дискваліфікувати українську команду. Вони сказали, що "розуміють весь біль українського народу", а заяву Олега Псюка розцінили "як гуманітарний заклик, а не політичний".

