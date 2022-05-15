Світові лідери вітають Україну з перемогою на Євробаченні

Після перемоги України на "Євробаченні 2022" в італійському Турині лідери держав, президент Європейської комісії та голова Європейської ради вітають нашу країну з першим місцем на міжнародному пісенному конкурсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Бориса Джонсона, Урсули фон дер Ляєн, Шарля Мішеля, Жозепа Борреля, Гітанаса Науседи та Алари Каріса.
"Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу по всьому світу. Євросоюз з вами", - пише президент Єврокомісії фон дер Ляєн.
Голова Європейської Ради Шарль Мішель написав вітальний пост українською мовою. Також теплі привітання передав Україні головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель.
"Вітаємо Україну з перемогою на "Євробаченні", пісенному конкурсі 2022. Це яскраве відображення не тільки вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу", - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон.
До слова, вітання нашій країні висловив також глава Міноборони Британії Бен Воллес.
"Нехай це буде тільки одна перемога з багатьох в цьому році. Любов завжди перемагає, правда завжди перемагає. З вами Європа, з вами наші серця", - написав президент Литви Науседа.
Президент Естонії Каріс заявляє, що європейці з нетерпінням чекають "Євробачення" наступного року в Україні.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський висловив бажання провести конкурс "Євробачення" в Маріуполі, звільненому від російських окупантів.
Нагадаємо також, після виконання пісні Stefania у фіналі "Євробачення" лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів про війну в Україні. Артист під загрозою дискваліфікації попросив "допомогти Україні, Маріуполю, допомогти "Азовсталі" прямо зараз". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказав він.
Тоді Європейський мовний союз вирішив не дискваліфікувати українську команду. Вони сказали, що "розуміють весь біль українського народу", а заяву Олега Псюка розцінили "як гуманітарний заклик, а не політичний".
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!