Світові лідери вітають Україну з перемогою на Євробаченні

"Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу по всьому світу. Євросоюз з вами", - пише президент Єврокомісії фон дер Ляєн.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель написав вітальний пост українською мовою. Також теплі привітання передав Україні головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель.

"Вітаємо Україну з перемогою на "Євробаченні", пісенному конкурсі 2022. Це яскраве відображення не тільки вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу", - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон.

До слова, вітання нашій країні висловив також глава Міноборони Британії Бен Воллес.

"Нехай це буде тільки одна перемога з багатьох в цьому році. Любов завжди перемагає, правда завжди перемагає. З вами Європа, з вами наші серця", - написав президент Литви Науседа.

Президент Естонії Каріс заявляє, що європейці з нетерпінням чекають "Євробачення" наступного року в Україні.