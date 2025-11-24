З мирного плану зникла згадка про 100 млрд доларів російських активів для США, - ЗМІ

Мирний план США для завершення повномасштабної війни в Україні поменшав на кілька пунктів. Зокрема, з нього прибрали пункт щодо 100 млрд доларів заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Він передбачав отримання США 50% прибутку та направлення невитрачених заморожених активів до американо-російського інвестиційного фонду.

За словами людей, ознайомлених з цим питанням, чиновники ЄС висловили оптимізм щодо зникнення з останньої версії мирного договору пункту про виділення 100 мільярдів доларів заморожених активів РФ.

Нагадаємо, видання Bild нещодавно писало, що ідея Трампа щодо заморожених активів Росії особливо дратувала канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він наголошував, що новий американо-російський інвестиційний інструмент дозволив би Путіну ще й заробити на війні.

Сьогодні, 24 листопада, видання Financial Times написало, що мирний план США було урізано майже на третину. В результаті зараз у документі залишилось 19 пукнтів замість 28.

Зазначимо, авторитетні видання писали про те, що початковий план складався з 28 пунктів, частина з яких є для України неприйнятними.

Для коригування положень документу українські чиновники зустрілися з американськими в Женеві. Після переговорів президент України Володимир Зеленський заявив, що були сигнали того, що українську позицію почули.

За словами речника українського МЗС Георгія Тихого, Україна і США домовилися про оновлений варіант мирного плану. Він наголосив, що особливо чутливі питання обговорюватимуть особисто президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.