Из мирного плана исчезло упоминание о 100 млрд долларов российских активов для США, - СМИ

Понедельник 24 ноября 2025 18:43
UA EN RU
Из мирного плана исчезло упоминание о 100 млрд долларов российских активов для США, - СМИ Фото: Андрей Ермак и Марко Рубио (t.me/ermaka2022)
Автор: Валерий Ульяненко

Мирный план США для завершения полномасштабной войны в Украине уменьшился на несколько пунктов. В частности, из него убрали пункт о 100 млрд долларов замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, чиновники ЕС выразили оптимизм относительно исчезновения из последней версии мирного договора пункта о выделении 100 миллиардов долларов замороженных активов РФ.

Он предусматривал получение США 50% прибыли и направление неизрасходованных замороженных активов в американо-российский инвестиционный фонд.

Напомним, издание Bild недавно писало, что идея Трампа относительно замороженных активов России особенно раздражала канцлера Германии Фридриха Мерца. Он отмечал, что новый американо-российский инвестиционный инструмент позволил бы Путину еще и заработать на войне.

Сегодня, 24 ноября, издание Financial Times написало, что мирный план США был урезан почти на треть. В результате сейчас в документе осталось 19 пунктов вместо 28.

Отметим, авторитетные издания писали о том, что первоначальный план состоял из 28 пунктов, часть из которых являются для Украины неприемлемыми.

Для корректировки положений документа украинские чиновники встретились с американскими в Женеве. После переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были сигналы того, что украинскую позицию услышали.

По словам спикера украинского МИД Георгия Тихого, Украина и США договорились об обновленном варианте мирного плана. Он подчеркнул, что особенно чувствительные вопросы будут обсуждать лично президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

