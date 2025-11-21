Україна в Радбезі ООН окреслила "червоні лінії" у переговорах про мир

Україна готова до переговорів щодо завершення війни, але має "червоні лінії", які є чіткими і непорушними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ на засіданні Ради безпеки ООН заступниці постпреда України при ООН Христини Гайовишин.

Дипломатка підтвердила, що Україна отримала від США проєкт мирного плану і висловила підтримку прагненню президента США Дональда Трампа завершити війну Росії проти України.

Проте, Христина Гайовишин наголосила, що Україна має свої "червоні лінії":

ніколи не визнає окуповані території "російськими";

не погодиться на обмеження права на самооборону;

не прийме обмеження у виборі союзів і блоків.

Також вона зазначила, що Україна "не винагороджуватиме геноцидні наміри, які лежать в основі російської агресії, підривом нашої ідентичності, включно з нашою мовою".

Заступниця постпреда України вкотре закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію про повне, негайне і безумовне припинення вогню.

"Безперервна ескалація Росією є не лише серією воєнних атак, а й відвертою відмовою від миру. І кожна російська ракета - це заява, що Москва віддає перевагу ескалації, а не діалогу", - зазначила дипломатка.

За її словами, Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії прагнула миру й підтримує всі змістовні ініціативи, які можуть наблизити його.

"Україна від початку 2025 року підтримує пропозиції президента США, спрямовані на завершення війни. І Київ готовий конструктивно працювати з американською стороною і партнерами в Європі та світі", – додала вона.

Гайовишин висловила упевненість, що Росія не зупиниться без поствйного і всебічного тиску.

"Єдиний реалістичний шлях завершення цієї війни: змусити Росію відступити - економічно, політично та військово", - наголосила вона.