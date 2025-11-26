Мирний план США розробила РФ? У Путіна назвали "фейком" публікацію Bloomberg

Що передувало

Нагадаємо, кілька годин тому Bloomberg опублікувало дві стенограми. Перша - розмова спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з Ушаковим, друга - розмова Ушакова і Дмитрієва.

Що стосується першої бесіди - вона відбулася 14 жовтня. У злитій розшифровці Віткофф порадив Ушакову, як краще очільнику часу Володимиру Путіну представити президенту США Дональду Трампу російські пропозиції щодо миру в Україні.

Зокрема, він порекомендував зробити дзвінок до того, як до Білого дому прибуде президент України Володимир Зеленський. Віткофф порадив, щоб Путін привітав Трампа з мирною угодою щодо Гази, що він людина, яка бореться за мир, і додати, що Віткофф і Ушаков обговорювали подібний мирний план із 20 пунктів для України.

У другій стенограмі, вже від 29 жовтня, Ушаков і Дмитрієв обговорювали, що другий передасть Віткоффу розроблений план. Ушаков, зі свого боку, побоювався, що американська сторона може його змінити не на користь РФ.

При цьому Bloomberg додало, що не може точно підтвердити, якими саме пропозиціями Москва поділилася з Вашингтоном і якою мірою вони вплинули на остаточний план щодо України, який складався з 28 пунктів.

Що відомо про мирний план США

Нагадаємо, нещодавно в західних ЗМІ з'явився новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Він мав 28 пунктів, але розцінювався, як вигідний Росії.

Зокрема, від України вимагалося вийти з Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від далекобійного озброєння і вжити низку інших болючих заходів.

З цієї причини в неділю, 23 листопада, в Женеві відбулася зустріч між делегаціями США, України та Європи, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

Видання Financial Times писало, що документ було скорочено з 28 до 19 пунктів. Також була інформація, що Україна нібито погодилася скоротити свою армію до 800 тисяч осіб.

Після зустрічі в Женеві США і Україна випустили спільну заяву, в якій сказано, що сторони розробили рамковий документ, а остаточний варіант - буде узгоджено на зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, Трамп поставив Києву ультиматум: країна має погодиться на угоду до 27 листопада. Водночас держсекретар США Марко Рубіо уточнював, що терміни можуть бути зсунуті.

Виходячи з останніх заяв Трампа, він налаштований і вважає, що війна ось-ось завершиться. Учора він анонсував, що Віткофф проведе переговори з Путіним, а міністр армії США Ден Дрісколл - з українською стороною, щоб просунути узгодження мирного плану між США, Україною і Росією.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак уже підтвердив, що Дрисколл прибуде до Києва цього тижня. Також він повідомив, що Зеленський готовий якомога швидше зустрітися, додавши, що це може статися вже 27 листопада.