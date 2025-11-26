Мирный план США разработала РФ? У Путина назвали "фейком" публикацию Bloomberg

Что предшествовало

Напомним, несколько часов назад Bloomberg опубликовало две стенограммы. Первая - разговор спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и Ушаковым, вторая - разговор Ушакова и Дмитриева.

Что касается первой беседы - она состоялась 14 октября. В слитой расшифровке Уиткофф посоветовал Ушакову, как лучше главе время Владимиру Путину представить президенту США Дональду Трампу российские предложения по миру в Украине.

В частности, он порекомендовал сделать звонок до того, как в Белый дом прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Уиткофф посоветовал, чтобы Путин поздравил Трампа с мирной сделкой по Газе, что он человек борющейся за мир, и добавить, что Уиткофф и Ушаков обсуждали подобный мирный план из 20 пунктов для Украины.

Во второй стенограмме, уже от 29 октября, Ушаков и Дмитриев обсуждали, что второй передаст Уиткоффу разработанный план. Ушаков, в свою очередь, опасался, что американская сторона может его изменить не в пользу РФ.

При этом Bloomberg добавило, что не может точно подтвердить, какими именно предложениями Москва поделилась с Вашингтоном и в какой мере они повлияли на окончательный план по Украине, который состоял из 28 пунктов.

Что известно о мирном плане США

Напомним, недавно в западных СМИ появился новый мирный план по завершению войны в Украине. Он имел 28 пунктов, но расценивался, как выгодной России.

В частности, от Украины требовалось выйти из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и принять ряд других болезненных мер.

По этой причине в воскресенье, 23 ноября, в Женеве состоялась встреча между делегациями США, Украины и Европы, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

Издание Financial Times писало, что документ был сокращен с 28 до 19 пунктов. Также была информация, что Украина якобы согласилась сократить свою армию до 800 тысяч человек.

После встречи в Женеве США и Украина выпустили совместное заявление, в котором сказано, что стороны разработали рамочный документ, а окончательный вариант - будет согласован на встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Как известно, Трамп поставил Киеву ультиматум: страна должна согласится на сделку до 27 ноября. При этом госсекретарь США Марко Рубио уточнял, что сроки могут быть сдвинуты.

Исходя из последних заявлений Трампа, он настроен и считает, что война вот-вот завершится. Вчера он анонсировал, что Уиткофф проведет переговоры с Путиным, а министр армии США Дэн Дрисколл - с украинской стороной, чтобы продвинуть согласование мирного плана между США, Украиной и Россией.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже подтвердил, что Дрисколл прибудет в Киев на этой неделе. Также он сообщил, что Зеленский готов как можно скорее встретиться, добавив, что это может произойти уже 27 ноября.