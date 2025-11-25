Україна "погодилася" обмежити чисельність армії: FT дізналося деталі
Україна нібито погодилася обмежити кількість своїх солдатів у якості поступок для того, щоб завершити війну з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Неназвані українські чиновники розповіли виданню, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп повинні будуть обговорити найчутливіші питання мирного плану - території та гарантії безпеки з боку США.
При цьому, за їхніми словами, Київ "погодився обмежити" чисельність своєї армії до 800 тисяч солдатів.
Мирний план США
Нагадаємо, минулого тижня західні ЗМІ оприлюднили мирний план США, який складається з 28 пунктів.
Згідно з чутками, один із пунктів передбачав обмеження чисельності української армії до 600 тисяч солдатів. Також були й інші пункти, які були явними поступками Москві.
Україна відправила делегацію до Женеви на переговори з американськими чиновниками, щоб поміняти найбільш неоднозначні пункти мирного плану.
Після переговорів радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз розповів, що деякі пункти прибрали з мирного плану. Також окремі пункти змінили.
Також поінформоване джерело РБК-Україна повідомило, що після зустрічі в Женеві в мирному плані вже не повинно бути жорстких обмежень на чисельність ЗСУ.
До речі, сьогодні, 25 листопада, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров розповів, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Вашингтон для зустрічі за мирним планом із президентом США Дональдом Трампом уже "в найближчу вільну дату в листопаді".