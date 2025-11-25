Україна "погодилася" обмежити чисельність армії: FT дізналося деталі

Україна нібито погодилася обмежити кількість своїх солдатів у якості поступок для того, щоб завершити війну з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

При цьому, за їхніми словами, Київ "погодився обмежити" чисельність своєї армії до 800 тисяч солдатів.

Неназвані українські чиновники розповіли виданню, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп повинні будуть обговорити найчутливіші питання мирного плану - території та гарантії безпеки з боку США.

Мирний план США

Нагадаємо, минулого тижня західні ЗМІ оприлюднили мирний план США, який складається з 28 пунктів.

Згідно з чутками, один із пунктів передбачав обмеження чисельності української армії до 600 тисяч солдатів. Також були й інші пункти, які були явними поступками Москві.

Україна відправила делегацію до Женеви на переговори з американськими чиновниками, щоб поміняти найбільш неоднозначні пункти мирного плану.

Після переговорів радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз розповів, що деякі пункти прибрали з мирного плану. Також окремі пункти змінили.

Також поінформоване джерело РБК-Україна повідомило, що після зустрічі в Женеві в мирному плані вже не повинно бути жорстких обмежень на чисельність ЗСУ.

До речі, сьогодні, 25 листопада, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров розповів, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Вашингтон для зустрічі за мирним планом із президентом США Дональдом Трампом уже "в найближчу вільну дату в листопаді".