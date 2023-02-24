"Мирний план" Китаю. Що пропонує Пекін і як реагує Україна та світ

Суть документа

24 лютого 2023 МЗС КНР опублікувало документ під назвою "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи". Він складається з 12 тез:

Повага до суверенітету всіх країн. Наголошується на важливості дотримання норм міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Йдеться про необхідність захищати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн.

Відмова від "менталітету холодної війни". У цьому пункті в Китаї наголошують, що "безпека країни не повинна забезпечуватись за рахунок інших" та "безпека регіону не повинна забезпечуватися посиленням або розширенням військових блоків".

Припинення бойових дій. Йдеться про те, що всі сторони не повинні допускати роздмухування конфлікту, а потрібно "підтримати Росію та Україну в роботі в одному напрямку" і досягти припинення вогню.

Відновлення мирних переговорів. Діалог і переговори в Китаї вважають єдиним можливим рішенням "української кризи" і закликають міжнародну спільноту "якнайшвидше відкрити двері для політичного врегулювання" та поновлення переговорів. У цьому питанні Пекін готовий відігравати конструктивну роль.

Вирішення гуманітарної кризи. Представлена позиція на підтримку зусиль для вирішення гуманітарної кризи та важливості ролі ООН як координатора гуманітарної допомоги. Водночас у КНР заявляють, що "гуманітарні питання не мають політизуватися".

Захист цивільного населення та військовополонених. Вітаються заходи щодо обміну військовополоненими між Росією та Україною та наголошується на необхідності дотримуватися міжнародного гуманітарного права, уникати нападу на цивільних осіб та цивільні об'єкти.

Підтримка безпеки атомних електростанцій. У даному пункті Пекін виступає проти збройних нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти, закликає всі сторони дотримуватись міжнародного права та виступає на підтримку місії МАГАТЕ.

Зниження стратегічних ризиків. Наголошується на неприпустимості ядерної війни та застосування ядерної зброї. "Китай виступає проти досліджень, розробки та застосування хімічної та біологічної зброї будь-якою країною за будь-яких обставин", - йдеться у документі.

Сприяння експорту зерна. Китай підтримує роботу Чорноморської зернової ініціативи щодо вирішення глобальної продовольчої кризи.

Припинення "односторонніх" санкцій. Китай виступає проти односторонніх санкцій, несанкціонованих Радою Безпеки ООН. У КНР вважають, що економічні обмеження не допомагають урегулюванню "української кризи", а лише створюють нові проблеми. Пекін закликає "припинити зловживати односторонніми санкціями та "юрисдикцією довгих рук" щодо інших країн".

Підтримка стабільності промислових ланцюгів та ланцюгів поставок. Йдеться про те, що світову економіку неприпустимо використовувати для досягнення політичних цілей. Не можна порушувати міжнародне співробітництво у галузі енергетики, фінансів, торгівлі продовольством та транспортом.

Сприяння повоєнному відновленню. Китай закликає міжнародне співтовариство вжити заходів для підтримки постконфліктного відновлення у зонах конфліктів та готовий сприяти цьому.

Примітно, що в оприлюдненому Китаєм документі немає слова "війна", а події в Україні названо "конфліктом" та "українською кризою".

В Україні розкритикували "мирний план" Китаю

На думку глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Китай хоче підігравати Росії пропозицією про необхідність відновити переговори. До того ж з огляду на вчорашнє голосування в ГА ООН щодо української формули миру, коли представники КНР утрималися.

"Вони, незважаючи на те, що заявляють про необхідність поваги до суверенітету кожної країни, ніде не вказують на те, що потрібно виводити війська за кордони України. Тобто немає такого пункту взагалі", – наголосив Арахамія.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-який "мирний план", який передбачає лише "припинення вогню", згодом призведе до продовження окупації.

"Це не про мир, а про заморожування війни, програш Україні, наступні етапи російського геноциду. Позиція України відома: відведення російських військ до кордонів 1991 року", – написав Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Як реагують на Заході

В адміністрації президента США Джо Байдена у відповідь на опубліковану позицію Китаю заявили, що можна було б зупинитися на першому пункті – повага до суверенітету всіх країн.

Радник голови Білого дому Джейк Салліван зазначив, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, якщо Росія припинить нападати на Україну та виведе свої війська.

"Україна не нападала на Росію, НАТО не нападав на Росію, США не нападали на Росію. Це була війна вибору, яку розпочав Путін", – додав Салліван.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн холодно відреагувала на "мирний план" Китаю. Вона повідомила, що Європейський Союз розгляне документ, але з огляду на факт дружніх відносин між Китаєм та Росією.

Президент ЄК нагадала, що якраз перед початком повномасштабного вторгнення Пекін та Москва підписали угоду про необмежену дружбу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай не має довіри в Альянсі як до можливого посередника між Україною та Росією, оскільки Пекін за рік повномасштабної війни так і не засудив злочинні дії РФ.

"Китаї немає великої довіри, оскільки він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну", – сказав Столтенберг.