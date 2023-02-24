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Можуть зупинитися на першому пункті. У Байдена відреагували на "мирний план" Китаю

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 08:58
Можуть зупинитися на першому пункті. У Байдена відреагували на "мирний план" Китаю Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (flickr com)
Автор: Наталія Гурковська

У США відреагували на так званий "мирний план" Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це "війна вибору" російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, передає СNN.

"Ну, моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй", - сказав він.

На його думку, війна в Україні "може закінчитися завтра", якщо Росія припинить нападати на Україну та виведе свої війська.

"Україна не нападала на Росію, НАТО не нападав на Росію, США не нападали на Росію. Це була війна вибору, яку розпочав Путін", - додав Салліван.

Як повідомлялося, Китай опублікував так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. У ньому 12 пунктів.

Нагадаємо, радник китайського лідера Ван I на Мюнхенській безпековій конференції анонсував "мирний план" Китаю щодо України, але не розкрив подробиці.

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