"Пекін вибрав дружбу з РФ": у ЄС холодно відреагували на "мирний план" Китаю
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн холодно сприйняла "мирний план" Китаю, дорікнувши Пекін у необмеженій дружбі з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ви повинні розглядати (китайський "мирний план" - ред) на певному фоні, і це той фон, на якому Китай прийняв сторону, підписавши, наприклад, угоду про необмежену дружбу (з Москвою - ред.) перед тим, як почалося вторгнення Росії до України", - сказала вона.
Вона зауважила, що Європейський Союз розгляне документ, але з урахуванням факту дружніх відносин між Китаєм та Росією.
Нагадаємо, Китай опублікував так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України.
У США вже відреагували на документ, нагадавши, що війна в Україні може закінчитись хоч завтра, оскільки це "війна вибору" російського диктатора Володимира Путіна.
Також в Офісі президента України зазначили, що будь-який "мирний план", який передбачає припинення вогню та нову лінію розмежування, продовжить окупацію і російський геноцид на території України.
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