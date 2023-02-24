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У Китаї заявили, що готові відіграти "конструктивну роль" у врегулюванні війни в Україні

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Пекін, П'ятниця 24 лютого 2023 11:10
У Китаї заявили, що готові відіграти "конструктивну роль" у врегулюванні війни в Україні Фото: речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай готовий допомогти у врегулюванні війни Росії проти України і відіграти "конструктивну роль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Китаю Ван Веньбіня, якого цитує CNN.

Китайський чиновник прокоментував так званий "мирний план" Пекіна, який був представлений у річницю вторгнення Росії в Україну. Він зазначив, що Китай готовий допомогти, але не пояснив, яким чином.

"Ми завжди стверджували, що всі зусилля, спрямовані на мирне вирішення кризи, повинні заохочуватися і підтримуватися. На основі позиційного документа Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні Китай готовий продовжувати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи в Україні", - сказав Ван Веньбінь.

Нагадаємо, Китай оприлюднив анонсований раніше "мирний план" щодо війни в України. Документ містить 12 пунктів.

Водночас керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розкритикував "мирний план" Китаю, заявляючи, що Пекін хоче підігрувати Росії.

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