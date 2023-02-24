У Китаї заявили, що готові відіграти "конструктивну роль" у врегулюванні війни в Україні

Китай готовий допомогти у врегулюванні війни Росії проти України і відіграти "конструктивну роль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Китаю Ван Веньбіня, якого цитує CNN.

Китайський чиновник прокоментував так званий "мирний план" Пекіна, який був представлений у річницю вторгнення Росії в Україну. Він зазначив, що Китай готовий допомогти, але не пояснив, яким чином.

"Ми завжди стверджували, що всі зусилля, спрямовані на мирне вирішення кризи, повинні заохочуватися і підтримуватися. На основі позиційного документа Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні Китай готовий продовжувати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи в Україні", - сказав Ван Веньбінь.

Нагадаємо, Китай оприлюднив анонсований раніше "мирний план" щодо війни в України. Документ містить 12 пунктів.

Водночас керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розкритикував "мирний план" Китаю, заявляючи, що Пекін хоче підігрувати Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.