Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо війни РФ проти України: там 12 пунктів
Фото: Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо війни РФ проти України (Getty Images)
Китай опублікував так званий "мирний план" із своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ КНР.
У запропонованому документі 12 пунктів, а саме:
- Повага до суверенітету всіх країн;
- Відмова від "менталітету холодної війни";
- Припинення бойових дій;
- Відновлення мирних переговорів;
- Вирішення гуманітарної кризи;
- Захист цивільного населення та військовополонених;
- Підтримання безпеки атомних електростанцій;
- Зниження стратегічних ризиків;
- Сприяння експорту зерна;
- Припинення "односторонніх" санкцій;
- Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;
- Сприяння післявоєнній відбудові.
Нагадаємо, радник китайського лідера Ван I на Мюнхенській безпековій конференції анонсував "мирний план" Китаю щодо України, але не розкрив подробиці.
Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що попри будь-який запропонований план Україна продовжить боротися за свою свободу.
Своєю чергою Сполучені Штати заявляли, що чекають на оприлюдненн китайського "мирного плану" щодо України.
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