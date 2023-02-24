Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо війни РФ проти України: там 12 пунктів

Китай опублікував так званий "мирний план" із своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ КНР .

У запропонованому документі 12 пунктів, а саме:

Нагадаємо, радник китайського лідера Ван I на Мюнхенській безпековій конференції анонсував "мирний план" Китаю щодо України, але не розкрив подробиці.

Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що попри будь-який запропонований план Україна продовжить боротися за свою свободу.

Своєю чергою Сполучені Штати заявляли, що чекають на оприлюдненн китайського "мирного плану" щодо України.

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