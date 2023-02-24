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Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо війни РФ проти України: там 12 пунктів

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П'ятниця 24 лютого 2023 03:53
Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо війни РФ проти України: там 12 пунктів Фото: Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо війни РФ проти України (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Китай опублікував так званий "мирний план" із своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ КНР.

У запропонованому документі 12 пунктів, а саме:

  • Повага до суверенітету всіх країн;
  • Відмова від "менталітету холодної війни";
  • Припинення бойових дій;
  • Відновлення мирних переговорів;
  • Вирішення гуманітарної кризи;
  • Захист цивільного населення та військовополонених;
  • Підтримання безпеки атомних електростанцій;
  • Зниження стратегічних ризиків;
  • Сприяння експорту зерна;
  • Припинення "односторонніх" санкцій;
  • Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;
  • Сприяння післявоєнній відбудові.

Нагадаємо, радник китайського лідера Ван I на Мюнхенській безпековій конференції анонсував "мирний план" Китаю щодо України, але не розкрив подробиці.

Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що попри будь-який запропонований план Україна продовжить боротися за свою свободу.

Своєю чергою Сполучені Штати заявляли, що чекають на оприлюдненн китайського "мирного плану" щодо України.

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