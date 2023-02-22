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У Китаї заперечують наміри постачати зброю Росії

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Середа 22 лютого 2023 12:25
У Китаї заперечують наміри постачати зброю Росії Фото: речник МЗС Китаю Ван Веньбінь (facebook.com/spoxwangwenbin)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна не розглядає можливість передачі Росії зброї для використання її у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю Росії, що є хитрощами, які були використані і розкриті на початку "української кризи", - заявив речник МЗС Ван Веньбінь на прес-брифінгу.

У своєму виступі в середу Ван сказав, що Китай закликає НАТО "припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старого менталітету холодної війни про гру з нульовою сумою та блоковим протистоянням та припинити розпалювати конфронтацію".

Ван також заявив, що США та інші країни НАТО є "найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні".

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Китай про серйозні наслідки у разі передачі зброї Росії.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель також заявив, що Китай перетне "червону лінію", якщо надасть зброю країні-агресору.

Тим часом за словами президента України Володимира Зеленського, якщо Китай об’єднається з Росією, може початися світова війна.

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