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Китай може почати поставки Росії дронів-камікадзе, - Der Spiegel

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Китай, П'ятниця 24 лютого 2023 00:10
Китай може почати поставки Росії дронів-камікадзе, - Der Spiegel Фото: Китай може розпочати поставки дронів-камікадзе росіянам (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія веде переговори з Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology, китайським виробником безпілотників, щодо масового виробництва дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Згідно з джерелами, Bingo погодилася виготовити та випробувати 100 прототипів безпілотників ZT-180 перед поставкою їх Міноборони Росії до квітня 2023 року. Військові експерти вважають, що дрон здатний нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів.

Існують припущення, що конструкція безпілотного літального апарату може бути схожа на іранський дрон-камікадзе Shaheed 136. Також повідомляється, що Bingo планує надати Росії компоненти та інформацію, щоб РФ могла самостійно виробляти близько 100 дронів на місяць.

Нагадаємо, що НАТО помітило ознаки того, що Китай, можливо, планує надіслати зброю Росії для допомоги у її війні проти України.

Китай, у свою чергу, заперечує наміри постачати озброєння Росії.

Додамо, США наразі не фіксують передачу Китаєм озброєння для потреб Росії. Проте Пекін ще не зняв питання надання летальної допомоги з розгляду.

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