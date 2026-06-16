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Трамп визнав, що Путін зараз у слабшій позиції щодо війни в Україні, - ЗМІ

14:37 16.06.2026 Вт
2 хв
Про яке "вікно можливостей" заговорили на саміті G7?
aimg Валерій Ульяненко
Трамп визнав, що Путін зараз у слабшій позиції щодо війни в Україні, - ЗМІ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін зараз перебуває у слабшій позиції щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналістки DW Мікаели Кефнер.

"Як мені повідомили, Трамп вислухав і визнав, що під час обговорення ситуації в Україні на саміті G7 Путін зараз перебуває у слабшій позиції, ніж раніше", - написала вона.

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Кефнер також повідомила, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і український президент Володимир Зеленський зустрінуться віч-на-віч одразу після загального засідання з Трампом. Журналістка також розповіла, що Мерц бачить "відкриття вікна можливостей", про що він говорив раніше.

За словами Кефнер, обидва проігнорували запитання журналіста щодо додаткових ракет Patriot для України.

Нагадаємо, після завершення іранської кризи Дональд Трамп заявив, що США мають намір зосередити увагу на припиненні війни між Росією та Україною. За його словами, щомісяця через бойові дії гинуть приблизно 25 тисяч людей.

Зазначимо, Зеленський і Трамп обговорили можливість проведення зустрічі з Путіним на території США у форматі, за якого диктатору було б складніше уникнути переговорів. Зеленський наголосив, що у випадку відмови Москви міжнародний тиск на РФ необхідно буде посилити.

РБК-Україна також повідомляло, що Київ завчасно передав Росії через посередників, дипломатичні канали та розвідувальні структури пропозицію щодо зустрічі лідерів під час саміту G7 за участю президента США.

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