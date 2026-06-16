"Ми не граємо в ігри". Зеленський відмовився їхати до Путіна у Москву і назвав альтернативу

Президент України Володимир Зеленський відмовився від пропозиції Кремля щодо зустрічі із російським диктатором у Москві. Він також назвав країни, де можуть відбутися переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час його виступу на саміті в Лондоні.

Глава держави відхилив пропозиції Росії зустрітися в Москві, заявивши, що Україна "не грає в ці ігри". Водночас він сказав, що зустріч може відбутися в нейтральній країні.

За словами Зеленського, це може бути Швейцарія, Туреччина або країна на Близькому Сході, проте він додав, що "Путін не хоче припинення війни".

Організація зустрічі з Путіним

На запитання щодо можливої дати відновлення переговорів з Росією за посередництва США, Зеленський наголосив, що організувати такі дискусії "дуже складно". Він зазначив, що хотів скористатися можливістю саміту G7, щоб зустрітися з диктатором, але "Росія не поділяє цієї точки зору".

"Я не впевнений, що вони отримали позитивні сигнали від Сполучених Штатів", - сказав український президент.

Зеленський розповів, як пропонував французькому президенту Еммануелю Макрону спробувати організувати зустріч з росіянами у Швейцарії. Водночас він зазначив, що росіяни не відреагували на таку пропозицію.

"Путін не скористався цією нагодою для зустрічі під час G7. І я думаю, що ми розмовляли з президентом Трампом. Я думаю, що так, я знаю, що він знову зробив багато пропозицій через різних лідерів, я маю на увазі Путіна, приїхати до Москви", - сказав глава держави.