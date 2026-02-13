Мирна угода тільки з дозволу народу: Зеленський назвав можливі терміни референдуму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода має бути прийнятною для українців. За його словами, референдум може відбутися вже через кілька місяців.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Atlantic .

За словами президента, військово-політичне керівництво країни не заперечує проведення референдуму щодо мирної угоди з РФ.

"Референдум мав би величезну силу в плані гарантування безпеки України, тому що я впевнений, що весь світ визнав би референдум, якби він був проведений належним чином", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що якщо буде реальний компроміс з країною-агресоркою, всенародний референдум може відбутися вже через кілька місяців.

Він також прокоментував можливість проведення референдуму одночасно з президентськими виборами. Зеленський вважає, що такий крок міг би підвищити явку та надати процедурі додаткової легітимності.