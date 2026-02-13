ua en ru
Головна » Новини » Політика

Мирна угода тільки з дозволу народу: Зеленський назвав можливі терміни референдуму

Україна, П'ятниця 13 лютого 2026 23:05
UA EN RU
Мирна угода тільки з дозволу народу: Зеленський назвав можливі терміни референдуму Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода має бути прийнятною для українців. За його словами, референдум може відбутися вже через кілька місяців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Atlantic.

Читайте також: Зеленський назвав умови для виборів в Україні під час війни.

За словами президента, військово-політичне керівництво країни не заперечує проведення референдуму щодо мирної угоди з РФ.

"Референдум мав би величезну силу в плані гарантування безпеки України, тому що я впевнений, що весь світ визнав би референдум, якби він був проведений належним чином", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що якщо буде реальний компроміс з країною-агресоркою, всенародний референдум може відбутися вже через кілька місяців.

Він також прокоментував можливість проведення референдуму одночасно з президентськими виборами. Зеленський вважає, що такий крок міг би підвищити явку та надати процедурі додаткової легітимності.

Чутки про вибори в Україні

Нагадаємо, питання президентських виборів в Україні кілька місяців тому порушив президент США Дональд Трамп.

В середу, 11 лютого, видання Financial Times написало про те, що Володимир Зеленський нібито може оголосити дату виборів і референдуму за мирним планом США 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення росіян.

За даними журналістів, США нібито вимагають, щоб вибори та референдум в Україні відбулися до 15 травня. Пізніше президент України назвав оголошення про вибори в річницю повномасштабного вторгнення РФ "дурною ідеєю".

Джерело РБК-Україна в оточенні глави української держави зазначило, що для того, щоб оголошувати дату виборів, потрібна безпека.

Раніше Зеленський неодноразово заявляв про те, що для проведення виборів необхідно забезпечити перемир'я між Україною і Росією.

Володимир Зеленський Референдум Війна в Україні
