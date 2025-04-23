Мир на умовах США? Що ховається за "чесною пропозицією" для України та РФ

Минулого тижня, а саме 17 квітня у Парижі відбулися перемовини за участю України, США, Франції, Британії і Німеччини щодо війни в України. Під час зустрічі, як писала інформаційна агенція Bloomberg, американці представили свої пропозиції щодо завершення російсько-українського конфлікту.

Публічно ж пункти з плану Сполучених Штатів не озвучувалися. Однак американське видання Axios і британське The Telegraph з посилання на власні неназвані джерела в Вашингтоні та Києві, оприлюднили зміст запропонованого командою президента США Дональда Трампа "мирного" плану.

По суті він містить 7 пунктів. Мова йде про односторінковий документ, який, як зазначає Axios, описується як "остання пропозиція" Трампа. Оскільки Білий дім погрожує вийти з перемовного процесу, якщо обидві сторони конфлікту найближчим часом не укладуть угоду. То що ж у мирному плані Трампа?

Що США пропонують Росії:

" Де-юре" визнання США російського контролю над Кримом. Це суперечить міжнародному праву, згідно з яким "жодна країна не може анексувати територію іншої держави".

Це суперечить міжнародному праву, згідно з яким "жодна країна не може анексувати територію іншої держави". Зберігання Росією контролю над майже всією Луганською областю та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Тобто пропозиція фактично дозволяє зберегти контроль агресору над загарбаними територіями регіонів, хоча й без формального визнання .

. Обіцянка, що Україна не стане членом НАТО. Однак Україна може стати частиною Європейського Союзу.

Скасування санкцій, введених з 2014 року.

Розширення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах.

Що США пропонують Україні:

У документі нечітко прописані "міцні безпекові гарантії" для України за участю окремих європейських і, можливо, неєвропейських держав. Будь-яка участь США у цьому не згадується.

Повернення невеликої частини Харківської області, окупованої Росією.

Частковим поступом Україні, як пише The Telegraph, стане повернення доступу до гирла Дніпра та відведення російських військ із ще одного району Херсонщини.

Компенсація та допомога на відбудову. Хоча в документі не вказано, звідки саме братиметься фінансування.

Інші елементи плану

В плані США йдеться про негайне припинення вогню та прямі переговори між Україною та Росією.

Також у документі прописано питання Запорізької АЕС. Стверджується, що ЗАЕС вважатиметься територією України, але експлуатуватиме станцію США. Електроенергія з неї постачатиметься як в Україну, так і в Росію.

Також згадується й багатостраждальна україно-американська угода про копалини, яку сторони поки не уклали. У документі йдеться, що Україна підпише угоду про надра, що дозволить американським компаніям отримати доступ до природних ресурсів країни.

За інформацією Axios, цей американський план був розроблений після того, як спецпосланець Трампа Стів Віткофф нещодавно мав 4-годинну зустріч у Росії з диктатором Володимиром Путіним.

Financial Times своєю чергою писало, що після представлення плану Путін нібито потенційно готовий поступитися вимогою повного контролю над чотирма українськими областями. Мовляв, глава Кремля нібито запропонував призупинити вторгнення військ РФ вздовж поточної лінії фронту в рамках потенційної угоди. Однак у Кремлі назвали публікацію FT "фейком".

Зазначимо, що після того, як зміст американського "мирного" плану потрапив у публічну площину, зі США офіційно фактично пролунало підтвердження того, що вони бажають замороження війни в Україні.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що "Україна та Росія повинні погодитися на запропоновану Америкою мирну пропозицію", інакше, за його словами, "Вашингтон вийде з переговорів".

На думку віцепрезидента, Сполучені Штати зробили "справедливу пропозицію і росіянам, і українцям". Тож для обох сторін "настав час сказати "так" американській мирній пропозиції".

Він також додав, що Україні та РФ доведеться відмовитися від частини території, яку кожна зі сторін наразі контролює.

"Має відбутися певний територіальний обмін. Обом потрібно скласти зброю, заморозити цю справу й зайнятися реальною розбудовою кращої Росії і кращої України", - сказав Венс.

Що далі?

Західні ЗМІ повідомляли, що відповіді на ці пропозиції від Києва очікували до 23 квітня. Так, сьогодні в Лондоні мали пройти консультації, подібні тим, що були в Парижі 17 квітня. І у разі, якби позиції США, Європи та України зійшлися, то пропозиції хотіли передати Москві.

Втім, джерело Axios, близьке до українського уряду, повідомило, що Київ вважає ці пропозиції США вкрай однобокими на користь Росії: "У пропозиції дуже чітко сказано, які відчутні вигоди отримує Росія, але лише розпливчасто і загалом сказано, що отримає Україна".

Крім того, президент Володимир Зеленський вчора під час спілкування з журналістами заявив, що повідомлення ЗМІ про можливість визнання Криму російським у межах мирної угоди, а також інші пропозиції щодо "мирного" плану - не є офіційною позицією Вашингтона, і запевнив, що Київ не отримував таких "сигналів" на високому рівні.

Після цих слів, як пише CNN, держсекретар США Марко Рубіо передумав приїжджати до Британії на сьогоднішню зустріч. А газета The Washington Post взагалі повідомила, що переговори в Лондоні зірвались через небажання України поступатись територіями на користь РФ. Мовляв, Вашингтону не сподобалося, що Київ воліє "спочатку обговорити повне припинення вогню, а все інше - потім".