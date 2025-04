Мир на умовах США? Що ховається за "чесною пропозицією" для України та РФ

В підсумку рівень переговорів щодо України в Лондоні був знижений. У Великобританії офіційно підтвердили, що мирні переговори на рівні глав МЗС у Лондоні у середу відклали. Натомість у британській столиці зустрілися радники з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники США та України.

Таким чином, Київ продовжує відстоювати свою принципову позицію: припинення вогню (без будь-яких умов) на суші, у повітрі та на морі, а решта - потім.

Перший віцепрем'єр та міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна готова вести переговори, але не здаватися, не прийме заморожений конфлікт і ніколи не визнає окупацію Криму.

А Зеленський сьогодні нагадав, Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й надалі до справжнього миру. Але припинення вбивств - це завдання номер один.

Більше про причини зриву зустрічі у Лондоні на високому рівні, американський "мирний" план і як на нього реагують в ЄС та Україні - дізнайтеся в окремому матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації The Telegraph, Bloomberg, CNN, Sky News, The Washington Post, Axios, Financial Times, заяви лідерів країн та представників урядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.