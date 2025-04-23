Зеленський про зустріч у Лондоні: Україна відкрита до всіх форматів щодо припинення вогню

Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню і тому не виключає жодного з форматів, які можуть привести до миру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За словами президента, ще 11 березня у Сполучених Штатів Америки була аналогічна з Україною позиція щодо припинення вогню. Однак це можливо лише за певних умов.

"Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. На Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним", - зауважив Зеленський.

Він заявив, що Україна готова до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляла про це.

"Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами - збереження життів", - сказав президент.

Для цього проводились зустрічі у Парижі, і була запланована сьогодні у Лондоні.

"Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й надалі до справжнього миру. Припинення вбивств - це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни", - підкреслив він.

Переговори у Лондоні 23 квітня

У середу, 23 квітня, у Лондоні мали відбутися переговори між делегаціями України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини щодо можливого всеосяжного припинення вогню. Напередодні зустрічі західні ЗМІ повідомили, що США планують представити мирний план, який не влаштовує Україну - зокрема через пункт про визнання Криму російським. На тлі цих повідомлень президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає окуповані території частиною Росії.

Після цього з’явилась інформація, що держсекретар США Марко Рубіо скасував візит до Лондона. За даними ЗМІ, причиною стала відмова України погодитися на ключову пропозицію американської сторони щодо Криму. Сьогодні стало відомо, що заплановану зустріч міністрів закордонних справ відклали - переговори пройдуть на рівні високопосадовців.