Мир на условиях США? Что скрывается за "честным предложением" для Украины и РФ

На прошлой неделе, а именно 17 апреля в Париже состоялись переговоры с участием Украины, США, Франции, Великобритании и Германии по войне в Украине. Во время встречи, как писало информационное агентство Bloomberg, американцы представили свои предложения по завершению российско-украинского конфликта.

Публично же пункты из плана Соединенных Штатов не озвучивались. Однако американское издание Axios и британское The Telegraph со ссылкой на собственные неназванные источники в Вашингтоне и Киеве, обнародовали содержание предложенного командой президента США Дональда Трампа "мирного" плана.

По сути он содержит 7 пунктов. Речь идет об одностраничном документе, который, как отмечает Axios, описывается как "последнее предложение" Трампа. Поскольку Белый дом угрожает выйти из переговорного процесса, если обе стороны конфликта в ближайшее время не заключат соглашение. Так что же в мирном плане Трампа?

Что США предлагают России:

" Де-юре" признание США российского контроля над Крымом , что противоречит международному праву, согласно которому "ни одна страна не может аннексировать территорию другого государства".

, что противоречит международному праву, согласно которому "ни одна страна не может аннексировать территорию другого государства". Сохранение Россией контроля над почти всей Луганской областью и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. То есть предложение фактически позволяет сохранить контроль агрессора над захваченными территориями регионов, хотя и без формального признания .

. Обещание, что Украина не станет членом НАТО. Однако Украина может стать частью Европейского Союза.

Отмена санкций, введенных с 2014 года.

Расширение экономического сотрудничества с США, в частности в энергетическом и промышленном секторах.

Что США предлагают Украине:

В документе нечетко прописаны "прочные гарантии безопасности" для Украины с участием отдельных европейских и, возможно, неевропейских государств. Любое участие США в этом не упоминается.

Возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией.

Частичным уступом Украине, как пишет The Telegraph, станет возвращение доступа к устью Днепра и отвод российских войск из еще одного района Херсонщины.

Компенсация и помощь на восстановление. Хотя в документе не указано, откуда именно будет браться финансирование.

Другие элементы плана

В плане США говорится о немедленном прекращении огня и прямых переговорах между Украиной и Россией.

Также в документе прописан вопрос Запорожской АЭС. Утверждается, что ЗАЭС будет считаться территорией Украины, но эксплуатировать станцию будет США. Электроэнергия с нее будет поставляться как в Украину, так и в Россию.

Также упоминается и многострадальное украино-американское соглашение об ископаемых, которое стороны пока не заключили. В документе говорится, что Украина подпишет соглашение о недрах, что позволит американским компаниям получить доступ к природным ресурсам страны.

По информации Axios, этот американский план был разработан после того, как спецпосланник Трампа Стив Уиткофф недавно имел 4-часовую встречу в России с диктатором Владимиром Путиным.

Financial Times в свою очередь писало, что после представления плана Путин якобы потенциально готов уступить требованием полного контроля над четырьмя украинскими областями. Мол, глава Кремля якобы предложил приостановить вторжение войск РФ вдоль текущей линии фронта в рамках потенциальной сделки. Однако в Кремле назвали публикацию FT "фейком".

Отметим, что после того, как содержание американского "мирного" плана попало в публичную плоскость, от США официально фактически прозвучало подтверждение того, что они желают замораживания войны в Украине.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "Украина и Россия должны согласиться на предложенное Америкой мирное предложение", иначе, по его словам, "Вашингтон выйдет из переговоров".

По мнению вице-президента, Соединенные Штаты сделали "справедливое предложение и россиянам, и украинцам". Поэтому для обеих сторон "пришло время сказать "да" американскому мирному предложению".

Он также добавил, что Украине и РФ придется отказаться от части территории, которую каждая из сторон сейчас контролирует.

"Должен состояться определенный территориальный обмен. Обоим нужно сложить оружие, заморозить это дело и заняться реальным развитием лучшей России и лучшей Украины", - сказал Вэнс.

Что дальше?

Западные СМИ сообщали, что ответа на эти предложения от Киева ожидали до 23 апреля. Так, сегодня в Лондоне должны были пройти консультации, подобные тем, что были в Париже 17 апреля. И в случае, если бы позиции США, Европы и Украины сошлись, то предложения хотели передать Москве.

Впрочем, источник Axios, близкий к украинскому правительству, сообщил, что Киев считает эти предложения США крайне однобокими в пользу России: "В предложении очень четко сказано, какие ощутимые выгоды получает Россия, но лишь расплывчато и в целом сказано, что получит Украина".

Кроме того, президент Владимир Зеленский вчера во время общения с журналистами заявил, что сообщения СМИ о возможности признания Крыма российским в рамках мирного соглашения, а также другие предложения по "мирному" плану - не являются официальной позицией Вашингтона, и заверил, что Киев не получал таких "сигналов" на высоком уровне.

После этих слов, как пишет CNN, госсекретарь США Марко Рубио передумал приезжать в Британию на сегодняшнюю встречу. А газета The Washington Post вообще сообщила, что переговоры в Лондоне сорвались из-за нежелания Украины уступать территории в пользу РФ. Мол, Вашингтону не понравилось, что Киев предпочитает "сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное - потом".