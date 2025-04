Мир на условиях США? Что скрывается за "честным предложением" для Украины и РФ

В итоге уровень переговоров по Украине в Лондоне был снижен. В Великобритании официально подтвердили, что мирные переговоры на уровне глав МИД в Лондоне в среду отложили. Зато в британской столице встретились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представители США и Украины.

Таким образом, Киев продолжает отстаивать свою принципиальную позицию: прекращение огня (без каких-либо условий) на суше, в воздухе и на море, а остальное - потом.

Первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина готова вести переговоры, но не сдаваться, не примет замороженный конфликт и никогда не признает оккупацию Крыма.

А Зеленский сегодня напомнил, Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру. Но прекращение убийств - это задача номер один.

