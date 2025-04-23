Діалог, а не капітуляція. Свириденко розкрила позицію України на перемовинах у Лондоні

Україна під час сьогоднішньої зустрічі з партнерами у Лондоні підтвердила свою позицію щодо готовності до перемовин, але не до капітуляції.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко, передає РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

"Україна готова до переговорів, але не до капітуляції. Не повинно бути жодної угоди, яка дасть Росії міцнішу основу, необхідну їй для перегрупування та повернення з більшою жорстокістю", - написала Свириденко.

Адже повне припинення вогню на суходолі, в повітрі та на морі - це необхідний перший крок до миру. Але у випадку, якщо Росія віддасть перевагу обмеженій паузі, Україна відповість тим самим.

"Наш народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов'язкових гарантій безпеки - достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити міцний мир", - підкреслила вона.

Переговори у Лондоні 23 квітня

Раніше повідомлялось, що у середу, 23 квітня, у Лондоні пройдуть перемовини між делегаціями України, Британії, США, Франції та Німеччини. На зустрічі мали б обговорювати всеосяжне припинення вогню.

За день до зустрічі низка західних ЗМІ почали повідомляти про те, що Штати хочуть представити свій мирний план, який не вдовольняє Україну, адже у ньому пропонується визнати Крим російським.

На тлі цих заяв президент Володимир Зелеський наголосив, що Україна не визнає окуповані території російськими.

Пізніше стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо скасував свою поїздку до Лондона. Причиною цього, нібито, стала відмова Зеленського від ключової пропозиції США - визнати Крим частиною РФ.

А сьогодні стало відомо, що зустріч глав МЗС вищезгаданих країн у Лондоні відклали. Переговори пройдуть на рівні високопосадовців.