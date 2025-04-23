У Лондоні стартували переговори щодо України на нижчому рівні, - Sky News
У Лондоні у середу, 23 квітня, розпочалися переговори щодо України на рівні радників з нацбезпеки. Раніше планувалося, що це буде зустріч на рівні міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як пише видання, у Лондоні тривають переговори між Україною, Великою Британією, США, Францією та Німеччиною щодо мирного плану припинення війни.
За даними Sky News, стартували переговори на нижчому рівні. Дискусії проводять радники з національної безпеки Британії, Франції та Німеччини, а також офіційні особи України та США.
Раніше очікувалося, що у Лондоні проведуть переговори на рівні міністрів закордонних справ п'ятьох країн. Але держсекретар США Марко Рубіо не приїхав на зустріч.
Глава МЗС та Міноборони України і Британії окремо проводять двосторонню дискусію.
Міністр оборони Британії Джон Гілі також має зустрітися зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом, який представляє Вашингтон в дискусіях замість Рубіо.
Переговори у Лондоні 23 квітня
Нагадаємо, що сьогодні у Лондоні мали відбутися переговори України, США, Британії, Франції та Німеччини. Україна очікувала, що переговори будуть присвячені припинення вогню.
За даними західних ЗМІ, США планували представити свій мирний план з семи пунктів. Він суперечить позиції України, зокрема, передбачає відмову від територій і НАТО. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме Крим та інші окуповані території російськими.
У США напередодні зустрічі повідомили, що державний секретар Марко Рубіо не поїде до Лондона. За даними ЗМІ, причиною цього стала відмова Зеленського від ключової пропозиції США - визнати Крим частиною РФ.
Через неявку Рубіо у Лондоні скасували зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Проте делегація України все ж прибула до столиці Британії та проводить переговори.
Більше про те, чому зірвалися переговори щодо України у Лондоні - у матеріалі РБК-Україна.
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