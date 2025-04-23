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У Лондоні стартували переговори щодо України на нижчому рівні, - Sky News

Лондон, Середа 23 квітня 2025 14:54
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У Лондоні стартували переговори щодо України на нижчому рівні, - Sky News Фото: у Лондоні стартували переговори щодо України на рівні радників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Лондоні у середу, 23 квітня, розпочалися переговори щодо України на рівні радників з нацбезпеки. Раніше планувалося, що це буде зустріч на рівні міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як пише видання, у Лондоні тривають переговори між Україною, Великою Британією, США, Францією та Німеччиною щодо мирного плану припинення війни.

За даними Sky News, стартували переговори на нижчому рівні. Дискусії проводять радники з національної безпеки Британії, Франції та Німеччини, а також офіційні особи України та США.

Раніше очікувалося, що у Лондоні проведуть переговори на рівні міністрів закордонних справ п'ятьох країн. Але держсекретар США Марко Рубіо не приїхав на зустріч.

Глава МЗС та Міноборони України і Британії окремо проводять двосторонню дискусію.

Міністр оборони Британії Джон Гілі також має зустрітися зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом, який представляє Вашингтон в дискусіях замість Рубіо.

Переговори у Лондоні 23 квітня

Нагадаємо, що сьогодні у Лондоні мали відбутися переговори України, США, Британії, Франції та Німеччини. Україна очікувала, що переговори будуть присвячені припинення вогню.

За даними західних ЗМІ, США планували представити свій мирний план з семи пунктів. Він суперечить позиції України, зокрема, передбачає відмову від територій і НАТО. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме Крим та інші окуповані території російськими.

У США напередодні зустрічі повідомили, що державний секретар Марко Рубіо не поїде до Лондона. За даними ЗМІ, причиною цього стала відмова Зеленського від ключової пропозиції США - визнати Крим частиною РФ.

Через неявку Рубіо у Лондоні скасували зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Проте делегація України все ж прибула до столиці Британії та проводить переговори.

Більше про те, чому зірвалися переговори щодо України у Лондоні - у матеріалі РБК-Україна.

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