У Лондоні стартували переговори щодо України на нижчому рівні, - Sky News

Фото: у Лондоні стартували переговори щодо України на рівні радників (Getty Images)

У Лондоні у середу, 23 квітня, розпочалися переговори щодо України на рівні радників з нацбезпеки. Раніше планувалося, що це буде зустріч на рівні міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як пише видання, у Лондоні тривають переговори між Україною, Великою Британією, США, Францією та Німеччиною щодо мирного плану припинення війни. За даними Sky News, стартували переговори на нижчому рівні. Дискусії проводять радники з національної безпеки Британії, Франції та Німеччини, а також офіційні особи України та США. Раніше очікувалося, що у Лондоні проведуть переговори на рівні міністрів закордонних справ п'ятьох країн. Але держсекретар США Марко Рубіо не приїхав на зустріч. Глава МЗС та Міноборони України і Британії окремо проводять двосторонню дискусію. Міністр оборони Британії Джон Гілі також має зустрітися зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом, який представляє Вашингтон в дискусіях замість Рубіо.