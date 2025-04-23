Венс запропонував заморозити російсько-українську війну по лінії, близькій до фронту

США зробили Росії та Україні "дуже чітку пропозицію" про шлях до мирної угоди. Зараз настав час для них або сказати "так", або "Сполучені Штати вийдуть із цього процесу".

Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Венс заявив, що і Україні, і Росії доведеться відмовитися від частини території, яку кожна зі сторін контролює нині.

"Доведеться провести деякі територіальні обміни", - сказав Венс журналістам в Індії після завершення екскурсії по Тадж-Махалу.

За його словами, кордон, можливо, і не буде тією самою лінією фронту, якою він є зараз. Однак, щоб припинити вбивства, обом сторонам необхідно "скласти зброю, заморозити ситуацію і зайнятися реальним будівництвом кращої Росії і кращої України".

"Нинішні лінії десь поруч із ними. Це те місце, де ви в кінцевому підсумку, я думаю, проведете нові лінії в конфлікті", - сказав він.

Венс сказав, що він "оптимістично" налаштований щодо переговорів, додавши, що, на його думку, всі сторони досі вели переговори сумлінно.

Вимоги США

Як зазначає Bloomberg, заморожування конфлікту за наявними лініями бойових дій стане набагато більшою жертвою для України. Киї прагне повернути собі всі території на сході та півдні країни, захоплені Росією з 2014 року, включно з Кримом, і після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

За даними Bloomberg, США готові визнати контроль Росії над українським півостровом у Чорному морі та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди. Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп попередив, що готовий відмовитися від зусиль із припинення війни в Україні, якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом. Його посланець Стівен Віткофф вирушить до Росії наприкінці тижня після того, як уже тричі відвідав Володимира Путіна і назвав останню зустріч "переконливою".