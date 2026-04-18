ЗМІ назвали країни, які працюють над механізмом миру між США та Іраном

13:07 18.04.2026 Сб
2 хв
Хто ще долучився до порятунку Близького Сходу від великої війни?
aimg Марія Науменко
ЗМІ назвали країни, які працюють над механізмом миру між США та Іраном Фото: прапор Єгипту (Getty Images)

Єгипет спільно з Пакистаном працює над створенням механізму, який має сприяти встановленню тривалого миру між США та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Ормузьку протоку знову закривають: Іран зробив різку заяву

Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абдельатті заявив, що до процесу також долучилися Туреччина та Саудівська Аравія.

Країни координують ширші регіональні зусилля, спрямовані на запобігання новій ескалації та формування основ для післявоєнних безпекових домовленостей.

Абдельатті підкреслив, що йдеться не лише про політичне врегулювання, а й про стабілізацію енергетичних ринків, ланцюгів постачання та продовольчої безпеки.

Окрему увагу, за його словами, приділяють захисту держав Перської затоки, які залишаються в зоні підвищених ризиків через конфлікт.

Переговори США та Ірану

Переговори між США та Іраном останніми тижнями вийшли на фінальну стадію. За даними ЗМІ, сторони вже "у принципі домовилися" про нову угоду, однак частина ключових питань досі залишається відкритою.

На цьому тлі у Вашингтоні не виключали, що президент США Дональд Трамп може піти на часткові поступки з огляду на внутрішній тиск і ситуацію на енергетичних ринках.

Водночас сам Трамп заявляв про фіналізацію домовленостей і можливість укладення угоди найближчими днями.

Попри це, він зазначив, що перемир’я може завершитися без угоди, наголосивши, що ключовою умовою залишається повна відмова Ірану від ядерної зброї.

