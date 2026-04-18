ua en ru
Сб, 18 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

СМИ назвали страны, работающие над механизмом мира между США и Ираном

13:07 18.04.2026 Сб
2 мин
Кто еще присоединился к спасению Ближнего Востока от большой войны?
Мария Науменко
СМИ назвали страны, работающие над механизмом мира между США и Ираном

Египет совместно с Пакистаном работает над созданием механизма, который должен способствовать установлению длительного мира между США и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти заявил, что к процессу также присоединились Турция и Саудовская Аравия.

Страны координируют более широкие региональные усилия, направленные на предотвращение новой эскалации и формирование основ для послевоенных договоренностей по безопасности.

Абдельатти подчеркнул, что речь идет не только о политическом урегулировании, но и о стабилизации энергетических рынков, цепей поставок и продовольственной безопасности.

Особое внимание, по его словам, уделяется защите государств Персидского залива, которые остаются в зоне повышенных рисков из-за конфликта.

Переговоры США и Ирана

Переговоры между США и Ираном в последние недели вышли на финальную стадию. По данным СМИ, стороны уже "в принципе договорились" о новом соглашении, однако часть ключевых вопросов до сих пор остается открытой.

На этом фоне в Вашингтоне не исключали, что президент США Дональд Трамп может пойти на частичные уступки, учитывая внутреннее давление и ситуацию на энергетических рынках.

В то же время сам Трамп заявлял о финализации договоренностей и возможности заключения соглашения в ближайшие дни.

Несмотря на это, он отметил, что перемирие может завершиться без соглашения, подчеркнув, что ключевым условием остается полный отказ Ирана от ядерного оружия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
