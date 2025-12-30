"Мир на горизонті": лідери Європи провели нові переговори щодо України

Європейські лідери після чергового раунду консультацій щодо війни в Україні заявили про ознаки просування мирного процесу та появу обережних підстав для оптимізму.
Як повідомляє РБК-Україна, про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав у Twitter.
За його словами, відбувся "черговий раунд консультацій" за участю європейських і канадських партнерів.
"Ми просуваємо мирний процес. Зараз від усіх, включаючи Росію, потрібні прозорість і чесність", - наголосив Мерц.
Водночас, як пише Sky News, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також заговорив про позитивні сигнали після переговорів. За його словами, існують підстави вважати, що війна може завершитися швидше, ніж очікувалося.
"Мир на горизонті. Немає сумнівів, що відбулися речі, які дають підстави сподіватися, що ця війна може закінчитися, причому досить швидко", - сказав Туск на засіданні польського уряду.
Водночас польський прем’єр застеріг від надмірного оптимізму, підкресливши, що йдеться лише про надію, а не про гарантований результат.
"Це все ще надія, далеко не на 100% певна", - резюмував він.
Оновлено о 14:55
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також підтвердила зустріч європейських лідерів.
"Сьогодні відбулася плідна дискусія з європейськими лідерами щодо нашої підтримки України, її безпеки та відбудови країни. Зрештою, процвітання вільної української держави залежить від її вступу до ЄС. Це також є важливою гарантією безпеки", - написала вона.
Європейські лідери уважно стежили за переговорами президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, які відбулися 28 грудня у Флориді та були присвячені мирному врегулюванню війни в Україні.
За підсумками зустрічі ключовими залишилися кілька моментів: питання Донбасу так і не вдалося остаточно узгодити, водночас Трамп заявив про поступки з боку Москви щодо Запорізької АЕС. Гарантії безпеки для України, за словами сторін, готові на 100%, тоді як сам мирний план - приблизно на 90%.
Також стало відомо, що Трамп має намір створити спеціальну робочу групу з представників найвищого керівництва США, яка займатиметься переговорами з Росією щодо мирного врегулювання.
Президент Зеленський заявив, що фіналізація питань, обговорюваних у США, очікується вже наступного тижня. Крім того, у січні планується візит європейської та української делегацій до Вашингтона.
Після зустрічі у Флориді Зеленський і Трамп провели телефонні розмови з європейськими лідерами. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про "хороший прогрес", досягнутий під час спільних обговорень.
Детальніше про перебіг переговорів у Мар-а-Лаго - в матеріалі РБК-Україна.