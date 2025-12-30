"Мир на горизонте": лидеры Европы провели новые переговоры по Украине

Европейские лидеры после очередного раунда консультаций по войне в Украине заявили о признаках продвижения мирного процесса и появлении осторожных оснований для оптимизма.
Как сообщает РБК-Украина, об этом канцлер Германии Фридрих Мерц написал в Twitter.
По его словам, состоялся "очередной раунд консультаций" с участием европейских и канадских партнеров.
"Мы продвигаем мирный процесс. Сейчас от всех, включая Россию, нужны прозрачность и честность", - подчеркнул Мерц.
В то же время, как пишет Sky News, премьер-министр Польши Дональд Туск также заговорил о позитивных сигналах после переговоров. По его словам, существуют основания полагать, что война может завершиться быстрее, чем ожидалось.
"Мир на горизонте. Нет сомнений, что произошли вещи, которые дают основания надеяться, что эта война может закончиться, причем достаточно быстро", - сказал Туск на заседании польского правительства.
В то же время польский премьер предостерег от чрезмерного оптимизма, подчеркнув, что речь идет лишь о надежде, а не о гарантированном результате.
"Это все еще надежда, далеко не на 100% уверенная", - резюмировал он.
Европейские лидеры внимательно следили за переговорами президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которые состоялись 28 декабря во Флориде и были посвящены мирному урегулированию войны в Украине.
По итогам встречи ключевыми остались несколько моментов: вопрос Донбасса так и не удалось окончательно согласовать, в то же время Трамп заявил об уступках со стороны Москвы по Запорожской АЭС. Гарантии безопасности для Украины, по словам сторон, готовы на 100%, тогда как сам мирный план - примерно на 90%.
Также стало известно, что Трамп намерен создать специальную рабочую группу из представителей высшего руководства США, которая будет заниматься переговорами с Россией по мирному урегулированию.
Президент Зеленский заявил, что финализация вопросов, обсуждаемых в США, ожидается уже на следующей неделе. Кроме того, в январе планируется визит европейской и украинской делегаций в Вашингтон.
После встречи во Флориде Зеленский и Трамп провели телефонные разговоры с европейскими лидерами. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о "хорошем прогрессе", достигнутом во время совместных обсуждений.
Подробнее о ходе переговоров в Мар-а-Лаго - в материале РБК-Украина.