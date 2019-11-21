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В Минздраве не исключают очередных увольнений

Новости » Политика     21.11.2019 - 16:37
В Минздраве не исключают очередных увольнений
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

По словам главы министерства, увольнение замминистра Загрийчука может быть не последним

Увольнение заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука может быть не последним в министерстве. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент РБК-Украина.

Увольнение заместителя Михаила Загрийчука, как утверждает Скалецкая, может быть не последним, поскольку "заместители получили карт-бланш, когда пришли в министерство, но не все его полностью используют".

Напомним, ранее глава правительства Алексей Гончарук сообщил, что Загрийчук подал прошение об увольнении, а министр здравоохранения инициировала рассмотрение этого вопроса. В итоге в Кабмине приняли решение удовлетворить заявление.

Ранее РБК-Украина писало, что за прошедшую неделю в Украине гриппом заболели 150 832 человека, из них 67,3% - дети. Активность гриппа находится на неэпидемических уровнях.

Кроме этого, Минздрав планирует разработать новый законопроект о психическом здоровье. По словам Скалецкой, законопроект "должен сломать советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья".

Ранее в Минздраве сообщили, что в этом году Украина полностью обеспечена сывороткой против дифтерии, несколько сотен флаконов раздали дополнительно в регионы.

В Украине за неделю гриппом заболели 150 тысяч человек В этом году гриппом в Украине могут заболеть почти 7 млн человек
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