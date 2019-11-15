ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина обеспечена сывороткой против дифтерии, - Минздрав

Новости » Общество     15.11.2019 - 15:19
Украина обеспечена сывороткой против дифтерии, - Минздрав
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Минздрав передал в регионы 200 флаконов сыворотки

В этом году Украина была полностью обеспечена сывороткой против дифтерии, несколько сотен флаконов раздали дополнительно в регионы. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

По словам Скалецкой, недавно в Украину завезли 200 флаконов противодифтерийной сыворотки и распределили между регионами. Однако она добавила, что порой сыворотку используют без необходимости.

"Это не вакцинация, это тот препарат, который вводится только в подтвержденных случаях, когда диагностически лабораторно доказано, что мы имеем дело с дифтерией. На самом деле, у нас есть еще 100 поставленных флаконов, и 150 договорено, что будут поставлены. Этого достаточно, поскольку подтвержденных фактов мы имеем лишь два десятка. В прошлом году для неподтвержденных случаев использовали 140, а на самом деле подтвержденных случаев было в пределах 10. В этом году та же история. Их не нужно, как вакцин тысячи, их нужно на самом деле небольшое количество", - пояснила глава Минздрава.

Кроме того, Скалецкая подчеркнула, что закупленных вакцин хватает для вакцинации детей согласно календарю прививок. При этом Минздрав продолжает работать над новыми поставками.

Напомним, ранее Скалецкая заявляла, что Минздрав контролирует ситуацию с дифтерией в Украине. Министр отмечала, что в Украине хватит доз противодифтерийной сыворотки. Она отмечала, что в этом году Украина рассчитывает на 450 флаконов сыворотки.

На час вопросов к правительству пригласят главу Минздрава Директора института рака отстранили от обязанностей
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныЗоряна Скалецкаядифтерия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь