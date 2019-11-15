Украина обеспечена сывороткой против дифтерии, - Минздрав

Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Минздрав передал в регионы 200 флаконов сыворотки

В этом году Украина была полностью обеспечена сывороткой против дифтерии, несколько сотен флаконов раздали дополнительно в регионы. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

По словам Скалецкой, недавно в Украину завезли 200 флаконов противодифтерийной сыворотки и распределили между регионами. Однако она добавила, что порой сыворотку используют без необходимости.

"Это не вакцинация, это тот препарат, который вводится только в подтвержденных случаях, когда диагностически лабораторно доказано, что мы имеем дело с дифтерией. На самом деле, у нас есть еще 100 поставленных флаконов, и 150 договорено, что будут поставлены. Этого достаточно, поскольку подтвержденных фактов мы имеем лишь два десятка. В прошлом году для неподтвержденных случаев использовали 140, а на самом деле подтвержденных случаев было в пределах 10. В этом году та же история. Их не нужно, как вакцин тысячи, их нужно на самом деле небольшое количество", - пояснила глава Минздрава.

Кроме того, Скалецкая подчеркнула, что закупленных вакцин хватает для вакцинации детей согласно календарю прививок. При этом Минздрав продолжает работать над новыми поставками.

Напомним, ранее Скалецкая заявляла, что Минздрав контролирует ситуацию с дифтерией в Украине. Министр отмечала, что в Украине хватит доз противодифтерийной сыворотки. Она отмечала, что в этом году Украина рассчитывает на 450 флаконов сыворотки.