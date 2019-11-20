ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине за неделю гриппом заболели 150 тысяч человек

Новости » Общество     20.11.2019 - 15:26
В Украине за неделю гриппом заболели 150 тысяч человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Активность гриппа находится на неэпидемических уровнях

За прошедшую неделю в Украине гриппом заболели 150 832 человека, из них 67,3% - дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 394,4 на 100 тысяч населения, что на 17,3% ниже эпидемического порога по Украине.

Сообщается, что зарегистрировано 4 случая гриппоподобного заболевания и 41 случай тяжелой острой респираторной инфекции. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находится на неэпидемических уровнях.

"За отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа. В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 28 851 человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 153 868 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в этом году Украина полностью обеспечена сывороткой против дифтерии, несколько сотен флаконов раздали дополнительно в регионы.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав планирует разработать новый законопроект о психическом здоровье. По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, законопроект "должен сломать советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья".

Директора института рака отстранили от обязанностей В Минздраве назвали число подтвержденных случаев дифтерии
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныОРВИ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь